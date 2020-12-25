شكرا لقرائتكم خبر عن 8 فوائد لمشروب الشتاء الأول" السحلب".. أبرزها خسارة الوزن وزيادة الانتباه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد مشروب السحلب من أحد المشروبات المهمة لفصل الشتاء، لمواجهة الطقس البارد والحصول على التدفئة، ونتناول أهم الفوائد لمشروب السحلب، طبقا لتقرير ورد فى موقع healthline.

1.إنقاص الوزن، حيث أظهرت دراسة علمية أنه يسهم في خسارة الوزن حال استهلاكه ضمن حمية غذائية، وذلك من خلال زيادة مستويات هرمون اللبتين المسئول عن تنظيم الشهية والشعور بالشبع.

2. علاج قرحة المعدة لاحتوائه على الحليب الذي يعمل على تهدئة الالتهابات.

3. علاج الإمساك والانتفاح، حيث يسهم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمى من خلال تحسين حركة الأمعاء وتحسين عملية الهضم.

4.تقوية الأسنان والعظام، نظرا لأنه يحتوى على كميات كبيرة من الكالسيوم الذى يسهم في تقوية العظام ويحارب تسوس الأسنان.

5.يساعد في زيادة التركيز والانتباه نظرا لأنه يسهم في تحسين عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، خاصة المخ.

6. ضبط ضغط الدم نظرا لأنه يساعد في تنشيط الدورة الدموية ومنحك الشعور بالدفء والحرارة في فصل الشتاء .

7.يقوى المناعة، نظرا لأنه يحتوى على فيتامينات هامة تعزز من صحة الجسم ومناعته والوقاية من الأمراض .

8. علاج للإسهال، خاصة لدى الأطفال حديثى الولادة الذين يعانون من اضطرابات بالمعدة.