كل ما تريد معرفته عن سلالة كورونا في جنوب أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت المراقبة التي أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا إصابة شخصين بالسلالة الجديدة لفيروس بعد اتصالهما بمسافرين منفصلين من جنوب إفريقيا ، ووفقا لتقرير جريدة " thesun"، يعتقد أن شخصان قادمان من جنوب أفريقيا إلى المملكة المتحدة، وأن السلالة كانت على اتصال بالأشخاص الذين سافروا بين البلدين في الأسابيع القليلة الماضية.

وقال وزير الصحة البريطانى، إن الشخصين اللذين ثبتت إصابتهما بنوع جنوب إفريقيا هما الآن في الحجر الصحي، مضيفًا أنه يجب على المسافرين الآخرين من البلاد ومعارفهم اتخاذ احتياطات مماثلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا نسخة جديدة من سلالة فيروس كورونا تسمى VUI2020 / 01، وتم الأسبوع الماضى إطلاق تحذير من السلالة البريطانية الجديدة، بعد أن اكتشف العلماء وجودها في أواخر سبتمبر.



كورونا فى جنوب أفريقيا

ما هي السلالة الجديدة من جنوب افريقيا؟

تسمى السلامة الجديدة 501.V2 ، وقال لورانس يونغ، أستاذ علم الأورام الجزيئي بكلية طب وارويك البريطانية: "ظهر نوع الفيروس في جنوب إفريقيا في منطقة حضرية كبرى في جنوب إفريقيا في أعقاب الموجة الأولى من الوباء ثم انتشر إلى مواقع متعددة داخل مقاطعتين متجاورتين، حيث انتشر بسرعة وأصبح البديل الفيروس السائد في مقاطعات الشرقية والغربية."

حتى هذه المرحلة، لا يبدو أن أعراضه مختلفة عن تلك التي تسببها سلالة كورونا الأصلية، فأكثر علامات كورونا شيوعًا التي يجب الانتباه إليها هي فقدان التذوق والشم والسعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة.

الإجراءات التى اتبعتها بريطانيا لوقف انتشار السلالة ؟

أمرت السلطات البريطانية، أي شخص زار جنوب إفريقيا في الأسبوعين الماضيين ، أو كان على اتصال بشخص قام بذلك ، بالحجر الصحي على الفور، كما أعلن

وأعلنت توقف جميع الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا، عقب تحرك من ألمانيا وسويسرا وتركيا وموريشيوس، فيما يتم التحقيق في السلالة الجديدة في مختبرات بورتون داون ، التي تديرها هيئة الصحة العامة في إنجلترا.

ستظل نفس مقاييس التباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه وغسل اليدين تساعد في منعك من الإصابة بأي سلالة من فيروس كورونا.

هل السلالة الجديدة أكثر خطورة؟

ووفقًا لوزير الصحة في جنوب إفريقيا ، زويلي مخيزي ، الذي غرد قائلا: "يبدو أن السلالة الجديدة تسبب مرضًا أكثر حدة لدى الشباب، حيث يرى الأطباء نسبة أكبر من المرضى الأصغر سنًا الذين لا يعانون من حالات مرضية مشتركة تظهر عليهم أعراض حرجة مرض، ويبدو أن السلالة من جنوب إفريقيا تنتشر بشكل أسرع، والعلماء واثقون من أن هذا هو الحال بالنسبة لسلالة المملكة المتحدة الجديدة أيضًا.

وقد يكون هذا لعدد من الأسباب - قد يكون ذلك لأن الطفرات تمنحها ميزة بيولوجية، أو قد يكون السبب هو أن الأشخاص الذين لديهم حمولة فيروسية أعلى ، مما يجعلهم أكثر عدوى.

السلالة الجديدة في جنوب افريقيا

501.V2 " السلالة الجديدة"، تمثل ما يصل إلى 90 % من الحالات الجديدة في جنوب أفريقيا، وتصل الإصابات المؤكدة اليومية إلى 9500 حالة في اليوم في المتوسط، وهو أعلى مستوى منذ ذروة الموجة الأولى في يوليو ، عندما تم تشخيص ما يقرب من 13000 حالة يوميًا.

تشير أحدث الأرقام إلى أن سلالة جنوب إفريقيا كانت وراء عدد قياسي من الأشخاص الذين تم إدخالهم إلى المستشفى هناك، وسجلت جنوب إفريقيا أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة الأفريقية ، حيث اقتربت من علامة 950،000 ، مع أكثر من 25،000 حالة وفاة مرتبطة حتى الآن.

وشهدت عودة ظهور الحالات الإيجابية الحكومة تشديد قيود الإغلاق الأسبوع الماضي ، لكن لم يتم استخدام الإغلاق.

من جانبه قال الدكتور ريتشارد ليسيلز ، أخصائي الأمراض المعدية الذي درس البديل الجنوب أفريقي في جامعة كوازولو ناتال في ديربان وفقا لتقرير جريدة " theguardian" ، إنه لا يوجد سوى القليل من الأدلة حتى الآن لمعرفة ما إذا كان أكثر قابلية للانتقال من المملكة المتحدة. وقال: "لدينا دليل جيد على أنه أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات المتداولة سابقًا ، ولكن من الصعب علينا تحديد الكمية بدقة".

قال ستيوارت نيل ، أستاذ علم الفيروسات في كلية كينجز كوليدج لندن ، إنه على الرغم من عدم معرفة الكثير عن المتغيرات الجديدة ، فمن المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مضيفا : "ما زلنا ننتظر دليلًا قاطعًا على أن هناك شيئًا ما في الطفرات، والتي تمنحها ميزة انتقال جوهرية، لذا يتعين علينا الحذر الآن ونتصرف كما لو أن هذه المتغيرات الجديدة لها خصائص نقل معززة.