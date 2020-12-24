7 نصائح من الصحة العالمية لتجنب كورونا خلال احتفالات عيد الميلاد

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:17 مساءً - فرض تفشي جائحة كورونا إجراءات جديدة لم تكن معروفة من قبل خاصة في فترة الأعياد ، إذ يبقى المنزل أحد الأماكن الآمنة في ظل تفشي جائحة “كوفيد-19″، لكن البعض يرفض المكوث داخله والامتناع عن الاحتفال التقليدي بأعياد الكريسماس.

ومن المعروف أن الكريسماس هو الوقت الذي تتجمع فيه العائلات تقليديًا مع الأقارب للاحتفال بموسم أعياد الميلاد، لكن من المهم ضمان أن يكون التقاؤهم آمنا.

منظمة الصحة العالمية وبعض الهيئات الطبية المعروفة دوليا قدمت نصائح لمن يريد الخروج للاحتفال بالحدث السنوي المهم.

ذكرت منظمة الصحة أن الاحتفال بأعياد الميلاد في جمع صغير دون لم شمل عائلي كبير هو الخيار الأفضل في ظل تفشي فيروس كورونا.

ودعت مسؤولة إدارة الوباء بالمنظمة ماريا فان كيركوف إلى اجتماع العائلات عبر الفيديو للاحتفال بالأعياد، معتبرة أن “عدم التجمع في عطلة الأعياد أمر صعب للغاية، لأننا خلال تلك الفترة نريد أن نكون مع عائلتنا، ولكن في بعض الحالات، يكون عدم لم شمل الأسرة هو الخيار الأكثر أمانًا”.

وعبر موقعها الإلكتروني، عددت منظمة الصحة الاحتياطات التي ينبغي أن يتّخذها كل شخص بصدد حضور أحداث صغيرة أو تجمعات غير مهنية مثل حفلات الأعياد والمناسبات العائلية لحماية نفسه وغيره من عدوى “كوفيد -19”.

1- كن على علم تام باللوائح المحلية وامتثل لها.

2- ابق في المنزل إذا كنت تشعر بتوعك.

3- ارتدِ كمامة وفقًا للتوصيات المحلية.

4- التزام دائمًا بالتدابير الأساسية التالية:

– حافظ على مسافة لا تقل عن مترين (6 أقدام)عن الآخرين.

– غطّ فمك وأنفك بمنديل ورقي أو بثني المرفق عند العطس أو السعال، وتخلص من المنديل فورا في صندوق نفايات مغلق، وتجنّب لمس عينيك وأنفك وفمك.

– اغسل يديك بانتظام بالماء والصابون أو استخدم معقمات اليدين، وأشارت الأبحاث السابقة إلى أنه إذا كان أكثر من نصف الذين يسافرون عن طريق الجو يغسلون أيديهم كثيرًا، فقد يتباطأ انتشار العدوى الفيروسية بنسبة 70% تقريبًا.

– من المهم الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية للمساعدة في منع المخاطر الإضافية التي تشكلها فيروسات الإنفلونزا خلال أشهر الشتاء.

5- فضّل الأماكن المفتوحة عن الأماكن المغلقة، وإذا اخترت تنظيم حدثك في مكان مغلق ففضّل الأماكن جيدة التهوية.

6- قلّل من الازدحام بأقصى قدر ممكن من خلال تنظيم حركة الدخول والخروج، وإسناد أرقام للأشخاص الداخلين، وتخصيص مقاعد/ أماكن، ووضع علامات على الأرض.

7- وفّر جميع اللوازم الضرورية، مثل مرافق تنظيف الأيدي، ومطهّرات اليدين أو الصابون والماء، والمناديل الورقية، وصناديق النفايات، ومعلّمات المسافة، والكمامات، وفقا للتوصيات المحلية.