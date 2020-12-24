المغرب يحارب كورونا بـ65 مليون جرعة من اللقاحات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، اقتناء 65 مليون جرعة من لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني.

وتستعد الحكومة لحملة تلقيح تستهدف حوالي 25 مليون شخص ضد وباء "كوفيد- 19"، مشيرة إلى أن التحضيرات لبدء الحملة "بلغت مراحل متقدمة".

وقال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أثناء الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "تم اقتناء 65 مليون جرعة من اللقاحين المعتمدين من طرف بلادنا"، بحسب بيان عقب الاجتماع.

ويتعلق الأمر بلقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني بحسب ما أوضح مصدر حكومي، وهو ما أكده أيضاً وزير الصحة في حوار سابق مع وكالة "فرانس برس".

وكان الديوان الملكي أعلن في بيان في وقت سابق أن حملة التلقيح ستكون مجانية.

بينما لم يعلن بعد عن موعد انطلاقتها، أوضح بيان الحكومة، الخميس، أن الاستعدادات الجارية "بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تدريبات ميدانية في كل المحطات المعدة لها".

وذكر البيان أن الفئة المستهدفة تبلغ حوالي 25 مليون شخص، على أن تعطى الأولوية للذين يواجهون الوباء في الخطوط الأمامية من العاملين في قطاع الصحة والسلطات العامة وقوات الأمن والمدرسين، وأيضاً المسنين والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية، لتوسع لاحقا إلى باقي المواطنين.

كما نوه إلى اعتماد نظام معلوماتي لتسجيل المستهدفين وتتبع حالتهم الصحية.

واشتدت وطأة الوباء في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بمعدل إصابات يومي تجاوز ألفين في الأيام الأخيرة، في ظل تراجع عدد الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس بحسب وسائل إعلام محلية.

وفاق مجموع المصابين 425 ألفا، توفي منهم أكثر من 7 آلاف وتماثل أكثر من 388 الفا للشفاء، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وتفرض السلطات منذ مساء الأربعاء وعلى مدى ثلاثة أسابيع حظر تجوال ليلي على الصعيد الوطني بين التاسعة ليلا والسادسة صباحا، مع منع التجمعات وإقفال المتاجر والمطاعم المقاهي في الثامنة مساء.

وتقرر إغلاق المطاعم تماما في القطبين الاقتصاديين الدار البيضاء وطنجة، وكذلك في مراكش وأكادير العاصمتين السياحيتين للمملكة، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

ومدد المغرب العمل بحالة الطوارئ الصحية المفروضة منذ مارس/آذار، شهرا آخر حتى 10 يناير/كانون الثاني، بينما يظل السفر إلى المملكة ومنها مشروطاً بحيازة فحص سلبي للفيروس.

ويعول المغرب على حملة التلقيح لتوفير ظروف ملائمة لاستئناف كامل للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ركودا غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 6,3 بالمئة.