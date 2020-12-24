شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدن الجامعية أكثر عرضة لخطر الإصابة بكورونا أكثر من المنازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير الأبحاث أن الطلاب في المرحلة الجامعية، أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في قاعات السكن، مقارنة بالمشاركة في المنازل الخاصة أو في قاعات المحاضرات أو الفصول الدراسية في الحرم الجامعي.

وتظهر الأرقام وفقا لتقرير جريدة " dailymail"، التي نشرها مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانى أن أكبر ارتفاع في الإصابات و في الموجة الثانية شوهد بين الطلاب في القاعات الدراسية، وأظهروا أنه تم إرجاع عدد أقل من الحالات إلى منازل الطلاب أو إلى مرافق التدريس في الجامعة.



طلاب الجامعات فى خطر من كورونا

ووجدت استطلاعات منفصلة تسأل الطلاب عن سلوكهم وصحتهم العقلية، أن الغالبية منهم حاولوا الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وأن أكثر من نصفهم قالوا إن صحتهم العقلية ساءت أثناء الوباء.

يأتي البحث في الوقت الذي يسافر فيه مئات الآلاف من الطلاب في جميع أنحاء المملكة المتحدة إلى منازلهم في عيد الميلاد بعد جهود الاختبارات الجماعية لمحاولة منعهم من انتشار فيروس كورونا.

كانت بعض أعلى معدلات الإصابة بين الأشخاص في سن الجامعة، حيث شهد الأشخاص في سن المراهقة والعشرينيات حوالي 250 اختبارًا إيجابيًا لكل 100000 شخص في آخر أسبوع حتى 13 ديسمبر ، وفقًا لبيانات الرسمية في البلاد.

وتشير البيانات من جامعتي Exeter و Loughborough إلى أن عدد حالات كورونا بين الطلاب ارتفع بشكل حاد بعد بداية الفصل الدراسي ، لكنها انخفضت خلال نوفمبر، وفي إكستر ، شكل طلاب الجامعات غالبية الحالات المسجلة في المنطقة خلال أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر.

لكن تقرير مكتب الإحصاء الوطني قال إنه لا توجد أدلة كافية للتأكد مما إذا كانت العدوى قد انتشرت من عموم السكان إلى الطلاب أو ما إذا كان وصول الطلاب له تأثير على ارتفاع مستويات كورونا في المجتمع الأوسع.

نُشرت النتائج بعد أن سُمح لطلاب جامعيين في إنجلترا بالعودة إلى منازل عائلاتهم لعيد الميلاد في وقت سابق من هذا الشهر، وطُلب من الجامعات ترتيب عودة الطلاب على مدار 5 أسابيع في العام الجديد للحد من انتقال كورونا.

تشير الأرقام من استبيان Student Covid Insights، الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني مرة في أكتوبر ومرتين في نوفمبر، إلى أن الطلاب اتبعوا إرشادات فيروس كورونا بنفس الطريقة التي اتبعها عامة الناس.