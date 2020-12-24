شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تزيد مخاطر الإصابة بقصور القلب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
يحذر خبراء الصحة من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة الإصابة بقصور القلب.
ومن ضمن هذه الأطعمة ما يلي:
• الوجبات السريعة والجاهزة
• رقائق البطاطس
• اللحوم المعلبة والمصنعة
• المشروبات الغازية
• السكر الأبيض
ويؤكد الخبراء أن هذه الأطعمة تزيد مخاطر الوفيات المبكرة بنسبة 26% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.
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