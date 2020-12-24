شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة ومشروبات تزيد مخاطر الإصابة بقصور القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يحذر خبراء الصحة من خطورة الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي قد تتسبب في زيادة الإصابة بقصور القلب.

ومن ضمن هذه الأطعمة ما يلي:

• الوجبات السريعة والجاهزة

• رقائق البطاطس

• اللحوم المعلبة والمصنعة

• المشروبات الغازية

• السكر الأبيض

ويؤكد الخبراء أن هذه الأطعمة تزيد مخاطر الوفيات المبكرة بنسبة 26% بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.