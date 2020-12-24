شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تستورد لقاحات فيروس كورونا من فايزر وجونسون لــ 16مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت كوريا الجنوبية صفقات مع شركة فايزر وجونسون آند جونسون لاستيراد لقاحات لفيروس كورونا لتغطية ما يصل إلى 16 مليون شخص..وأبلغت البلاد عن ثاني أعلى حصيلة يومية للحالات يوم الأربعاء.

سيكون لقاح فايزر المكون من جرعتين، والذي تم تطويره مع الشريك الألمانيBioNTech ، كافياً لتغطية 10 ملايين شخص ومن المتوقع شحنه في الربع الثالث من عام 2021.

وقال رئيس الوزراء تشونج سي كيون، في إفادة تليفزيونية "نقوم بتعبئة القدرات الوطنية بأكملها لجلب الشحنات في الربع الثاني من عام2021، موضحا أن "المفاوضات جارية".، وذلك وفقا لما ذكره موقعReuters .

وقال الموقع، تعد صفقات Pfizer و Janssen جزءًا من خطة حكومية لشراء جرعات كافية من 4 شركات أدوية ومبادرة كوفاكسCOVAX العالمية، المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتوفير لقاحات كورونا، والتي ستسمح بتحصين 85% على الأقل من سكان كوريا الجنوبية البالغ عددهم 52 مليونًا.

ووقعت الحكومة بالفعل صفقة مع شركة استرازينيكا AstraZeneca Plc ، والتي سيتم شحنها في أوائل يناير من العام المقبل، وتجري محادثات نهائية مع شركة مودرنا Moderna Inc لتوقيع اتفاق في يناير لتأمين 20 مليون جرعة.

ستبدأ السلطات الصحية برنامج تطعيم عام في وقت مبكر من فبراير من العام المقبل، والذي سيكتمل في شهر نوفمبر تقريبًا، قبل بدء موسم الأنفلونزا، كما قال يانج دونج جيو، المسؤول الكبير في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (KDCA)وقد خصصت الحكومة "1.2 مليار دولار" لميزانية العام المقبل للقاحات.

أبلغت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" KDCA "، عن 985حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد حتى منتصف ليل الأربعاء، مما رفع أعداد الاصابات إلى 53533، مع 756حالة وفاة.

عززت كوريا الجنوبية الاختبارات إلى أكثر من 55000 شخص يوميًا، مقارنة بنحو 16000 شخص يوميًا في سبتمبر، لتتبع الحالات من أصل غير معروف والحالات التي لا تظهر عليها أعراض.

أغلقت السلطات جميع منتجعات التزلج والمواقع السياحية الشتوية وحظرت التجمعات في محاولة لوقف انتشار المرض خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.