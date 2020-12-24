كل ما تريدين معرفته عن الحمل الخفي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - سجلت الدراسات في الأوساط الطبية الكثير من الحالات التي تعرف بالحمل الخفي، حيث لا تكتشف المرأة وجود الحمل إلا في مرحلة متأخرة من الحمل، وقد يحدث ذلك في الثلثين الثاني والثالث من الحمل، وفي بعض الحالات هناك من تكتشف وجود الحمل عندما تفاجئها آلام المخاض، ولذلك فمن المهم أن تعرفي كل شيء عن الحمل الخفي من خلال اللقاء مع الدكتورة أروى جودة، إستشارية النساء والولادة كالآتي. أسباب حدوث الحمل الخفي يتم اكتشافه متأخراً أجريت دراسات عدة على النساء اللواتي اكتشفن الحمل بطريق الصدفة، وتبين أن معمهن لم يشعرن باعراض الحمل الحقيقية.

ولذلك فالحمل الخفي هو وجود الحمل مع عدم وجود الأعراض الحقيقية للحمل مثل القيء والغثيان، واشتهاء الأطعمة.

يلعب العامل النفسي دوراً كبيراُ في حدوث هذه الحالة.

فهناك نساء يحدث لديهن الحمل الخفي بسبب تأخر الحمل لسنوات طويلة، ويفقدن الأمل في الانجاب.

كما يحدث لدى النساء الغير مهيئات عاطفياً للحمل، بسبب المشاكل النفسية والاجتماعية المحيطة. أعراض الحمل الخفي ليس له أعراض أشارت الدراسات حول العالم أن إمرأة واحدة من بين 475 امرأة تكتشف حملها في الأسبوع الـ 20 أو فيما بعد ذلك التاريخ.

الغريب أن الحمل الخفي ليس له أي اعراض سوى أعراض الولادة عندما يحين موعدها.

من الممكن أن تتوقع النساء ذوات السن الصغير وقلة التعليم حدوث الحمل الخفي لديهن أكثر من غيرهن.

يجب أن تتأكد المرأة من فحوصات الحمل التي تجريها، وأن تكون في أماكن مضمونة وليست عشوائية، لأن بعض التحاليل تعطي نتائج سلبية. مخاطر الحمل الخفي يكون الجنين صغير الحجم للحمل الخفي الكثير من المخاطر على الام والجنين.

الأجنة التي تولد بسبب الحمل الخفي يكون وزنها أقل من المعتاد.

ويعاني معظمهم من سوء التغذية وفقر الدم.

كما قد تتعرض الأم لخطر النزف بسبب الصدمة، وتعرضها للأنيميا بسبب عدم الحصول على التغذية الكافية خلال فترة الحمل التي لم تكن تعلم عنها شيئاً.

قد تتعرض الأم للأشعة الضارة مثل الأشعة السينية خلال فترة الحمل دون علمها، مما يؤدي لتشوهات الأجنة.

عدم حصول الأم على حمض الفوليك في أشهر الحمل الأولى وقبل حدوث الحمل يؤثر على تشوهات الجهاز العصبي لدى الجنين.

تتعرض الأم للألم العاطفي، وقد تضطر للتخلي عن المولود بسبب الصدمة.

تعرض لمضاعفات في المستشفى بسبب التعامل الخاطيء مع حالتها عند توجهها للولادة. والآن عزيزتي الحامل أتركي أسئلتك حول الموضوع في المربع أدناه ليجيب عليها خبراء الخليج 365.

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