7 أغرب ولادات في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 07:34 مساءً - في أصعب ظروف النساء، وأكثرها ألماً استوقفتنا هذا العام 7 ولادات، بعضها غريب وبعضها مؤلم، فيما مال بعضها للفكاهة، وفي النهاية هي قصص ضمن الأحداث الكثيرة التي ضج بها 2020 .

أنجبت 6 مواليد في 9 دقائق

6 مواليد في 9 دقائق

في شهر يوليو الماضي، حققت الأميركية ثيلما شياكا رقماً قياسياً عالمياً جديداً في مستشفى النساء والولادة في مدينة هيوستن بولاية تكساس بعد إنجابها 6 أطفال في مدة لم تتجاوز 9 دقائق فحسب. بحسب شبكة "سي إن إن" التلفزيونية.

أنجبت في حادث سيارة والمولودة تنجو بأعجوبة

مولودة تنجو بأعجوبة

في شهر مايو الماضي، أنجبت الأم كريستيان جراهام في ولاية جورجيا الأمريكية خلال حادث سيارة، عندما انزلقت السيارة من على الطريق السريع، ولم تتمكن الأم من العثور على الرضيعة، حتى عثر عليها الضباط أسفل المقعد الخلفي للسيارة.

أنجبت وهي في غيبوبة ومصابة بكورونا

ولدت وهي في غيبوبة

في نوفمبر الماضي، أنجبت السيدة بربتشوال أوك في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام توأماً قبل الموعد المحدد للولادة، بينما كانت في غيبوبة، وعلى جهاز التنفس الاصطناعي بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

فوجئت أوك بعد أن أفاقت من غيبوبتها بولادتها لتوأمين، حيث قالت: "عندما استيقظت من غيبوبتي شعرت بالخوف إذ اعتقدت أنني أجهضت".

أنجبت طفلاً مذبوحاً

مولود جلده متشقق عند الرقبة

في شهر سبتمر الماضي، شهد مستشفى أرمنت في محافظة الأقصر جنوب مصر، حالة ولادة نادرة لطفل مذبوح الرقبة.

وُلد الطفل، بعد عملية قيصرية للسيدة، وهو بتشققات جلدية تزداد مع حركته وينتج عنها جروح ما أحدث قطعاً في الرقبة، يشبه حالة الذبح، وتبين أن الحالة تعاني من متلازمة تشقق جلدي وتشوهات متعددة. قد تحدث غالباً نتيجة تناول الأم أدوية معينة.

تلد وهي واقفة في الشارع

صورتها كاميرا أحد العابرين

في يوليو الماضي، تعرضت سوزان أندرسون لحالة ولادة في موقف سيارات مركز الولادة، وفقاً لصحيفة The Sun Best بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث فاجأها المخاض قبل خطوات قليلة من دخولها المركز، وقامت بولادة طفلها في الشارع بمساعدة طبيبة التوليد وفي حراسة أفراد الشرطة، وقد تصادف وجودهما في المكان، بالإضافة إلى شخص ثالث، قام بتصوير الولادة بهاتفه المحمول.

سيدة تلد ولم تكن تعلم أنها حامل

في يوليو الماضي، أنجبت المحامية شارلوت ويلر سميث، طفلتها داخل حمامها في المنزل، بعد ساعة من تشخيص الأطباء أعراضها على أنها متلازمة القولون العصبي، السيدة التي عانت من تقلصات في المعدة ليومين متتالين لم تكن تعلم أنها حامل حتى، ولم تظهر عليها أعراض الحمل المتمثلة بانتفاخ البطن، وخضعت لجلسات خاصة بينما تعاني من تقلصات المعدة ليومين.

طفلة بعد الولادة تنظر بوجه عابس إلى الممرضة

عبوس في وجه الممرضة



في فبراير الماضي، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطفلة حديثة الولادة في غرفة العمليات، وهي تنظر بوجه متجهم إلى الممرضة التي تحاول أن تجعلها تبكي للتأكد من أن رئتها تعمل بشكل طبيعي قبل قص الحبل السري.

الطفلة المعروفة باسم إيزابيلا بيريرا دي جيسوس، ولدت أثناء عملية قيصرية في مستشفى في ريو دي جانيرو البرازيلية.

وعندما حاولت الممرضة تحفيز الطفلة على البكاء، نظرت إيزابيلا لها بوجه عابس وكأنها لا تريد البكاء.