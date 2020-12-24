الأردن يتسلم لقاح "فايزر" ضد كورونا أواخر يناير

الخميس 24 ديسمبر 2020

أعلن مسؤول أردني أنه يتوقع أن تصل اللقاحات ضد فيروس كورونا نهاية يناير/كانون الثاني إلى الأردن.



وأطلقت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، موقعاً إلكترونياً لتسجيل أسماء الراغبين في أخذ اللقاح شرط أن يكونوا من العاملين في الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن تجاوزت أعمارهم الستين عاماً، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال الأمين العام لوزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة وائل الهياجنة، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه يتوقع "وصول اللقاح للمملكة نهاية يناير/شهر كانون الثاني أو بداية شهر فبراير/شباط".

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن منحت منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، ترخيصاً طارئاً لاستعمال لقاح "فايزر/بيونتيك" لمكافحة انتشار وباء "كوفيد-19".

من جهة أخرى، قال الهياجنة إن عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني "فاكسين جو" ستكون متاحة لـ"جميع المواطنين الأردنيين والمقيمين داخل المملكة" التي يتجاوز عدد سكانها 10 ملايين نسمة.

واستثنى الموقع من التسجيل الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس من قبل أو الذين تقل أعمارهم عن ستين عاماً أو من لديهم موانع أخرى.

وقالت قناة "المملكة" الرسمية إن 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر/بيونتيك وصلت إلى الأردن وسيتم توزيعها في أنحاء البلاد.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت مطلع الشهر الجاري أنها وقعت اتفاقاً مع فايزر/بيونتيك للتزود باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ومع "كوفاكس" وهي آلية وضعتها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى تسهيل وصول الدول الفقيرة إلى لقاح ضد الفيروس.

واشارت كذلك إلى اتصالات مع "استرازينيكا"و"جونسون آند جونسون".

وكان وزير الصحة الأردني نذير عبيدات صرح في نوفمبر/تشرين الثاني بأن اللقاحات ستكون مجانية للأردنيين والمقيمين على أراضي المملكة.

وسجل الأردن حتى الآن 281 ألفاً و983 إصابة مؤكدة بالفيروس و3652 وفاة، فيما يبلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات 1005 منهم 148 على أجهزة التنفس الاصطناعي.