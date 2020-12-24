سلالة جديدة "ثالثة" من كورونا تظهر في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ظهرت سلالة جديدة أخرى متحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في نيجيريا.

وقال رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، الخميس: "إننا بحاجة لمزيد من البحث".

جاءت هذه الأنباء بعد أن رصدت كل من بريطانيا وجنوب أفريقيا سلالتين جديدتين من الفيروس يبدو أنهما أسرع انتشاراً، مما تسبب في فرض قيود جديدة على السفر واضطراب في الأسواق.

وذكر مدير المراكز الأفريقية في مؤتمر صحفي على الإنترنت من أديس أبابا: "أنها سلالة منفصلة عن سلالتي المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا".

وأوضح نكينجاسونج أن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض والوقاية منها والمركز الأفريقي للتميز في علم جينوم الأمراض المعدية في نيجيريا سيدرسان مزيدا من العينات.

وأضاف ردا على أسئلة بخصوص الفيروس الجديد: "امنحونا بعض الوقت.. ما زال الوقت مبكراً جداً".

نيجيريا الدولة الأفريقية الأكبر من حيث عدد السكان ويبلغ أكثر من 200 مليون نسمة، سجلت حالات إصابة بكورونا أقل من كثير من الدول الأخرى بالقارة.