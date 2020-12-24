البرازيل تستقبل 5.5 مليون جرعة من لقاح كورونا الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت ولاية ساو باولو، الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد في البرازيل، الخميس، 5.5 مليون جرعة من مصل مختبر "سينوفاك" الصيني.

وتعد هذه ثالث شحنة من مصل "كورونافاك" تستقبلها السلطات في ساو باولو المرتبطة بـ"سينوفاك" ومعهد "بوتانتان"، أحد أكبر مراكز الأبحاث في البرازيل لتجريب وإنتاج هذا المصل.

وكشفت الحكومة الإقليمية أنها ستستقبل في الأيام المقبلة شحنات أخرى ستصل في 31 من الشهر الجاري بإجمالي 10.8 مليون جرعة.

وأعلن حاكم ساو باولو، جواو دوريا، بدء التطعيم في هذه الولاية في 25 من يناير/ كانون ثان المقبل، لكن هذا يعتمد على اتفاق مع وزارة الصحة وتصريح من الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية التي لم تحصل بعد على بيانات الدراسات التي تجريها "سينوفاك".

وكان من المقرر تقديم هذه البيانات الأربعاء، لكنه تأجل بطلب من مختبر "سينوفاك"، وفقا لما أعلنه معهد "بوتانتان" في ساو باولو.

ويعد "كورونافاك" أحد الأمصال المطروحة في خطط الحكومة البرازيلية التي تسعى لشراء 100 مليون جرعة من هذا المصل وتجري مفاوضات مع مختبرات شركات "فايزر" و"استرازينيكا-اوكسفورد"، و"موديرنا" و"يانسين".

وتقدر الحكومة الفيدرالية بهذه الحزمة من الأمصال امكانية تطعيم 210 ملايين برازيلي في غضون 16 شهرا على خمس مراحل ستبدأ في فبراير/ شباط أو مارس/ آذار من عام 2021.

وتعد البرازيل إحدى الدول الأكثر تضررا بالفيروس وسجلت نحو 190 ألف حالة وفاة و7.4 مليون اصابة، وفقا لبيانات رسمية.

وتعد ساو باولو الولاية الأكثر تضررا في الـ27 ولاية في البلاد بإجمالي 46.576 حالة وفاة و1.4 مليون اصابة، وفقا لأحدث تقرير صحي نشر الأربعاء.