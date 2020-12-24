شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كوفاكسين الهندى لكورونا ينتج أجساما مضادة طويلة الأمد ضد الفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر لقاح كوفاكسين الهندى المحتمل لفيروس كورونا استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة وذاكرة الخلايا التائية، بعد ثلاثة أشهر من الحقن في متطوعي المرحلة الأولى، ونتائج أمان مقبولة في المرحلة الثانية من الدراسة، وفقا لما ذكرته صحيفة time now news.

فمع اقتراب الهند والعالم من إيجاد طريقة للخروج من جائحة فيروس كورونا، أظهر لقاح كوفاكسين الذى طورته شركة بهارات بيوتك نتائج مشجعة في التجارب، وفقًا لبحث.

فوفقًا لتقرير PTI ، أظهر اللقاح استجابات طويلة الأمد للأجسام المضادة وذاكرة الخلايا التائية، بعد ثلاثة أشهر من اللقطة في متطوعي المرحلة الأولى، ونتائج أمان مقبولة في المرحلة الثانية من الدراسة. قال المسئولون أيضًا إن الأجسام المضادة يجب أن تستمر لمدة 12 شهرًا بعد التلقيح، وجاء في التقرير: "في المرحلة الثانية ، أظهر أيضًا استجابات مناعية خلطية وخلايا محسّنة ووجدت النتائج في التجربة السريرية للسلامة والاستمناع لمرشح اللقاح".

في تجربة سريرية مزدوجة التعمية وعشوائية ومتعددة المراكز من المرحلة 2 ، تم اختيار ما مجموعه 380 من الأطفال والبالغين بشكل عشوائي وتم إعطاؤهم تركيبتين للقاح في نفس الجرعات بفاصل أربعة أسابيع،

في متابعة لتجربة المرحلة الأولى ، أنتج كوفاكسين مستويات عالية من الأجسام المضادة المعادلة التي ظلت مرتفعة في جميع المشاركين لمدة ثلاثة أشهر (في اليوم 104) بعد التطعيم الثاني ، بناءً على هذه النتائج ، أثبتBBV152 أنه يمكن أن يولد أجسامًا مضادة قد تستمر لمدة 6-12 شهرًا ، كما قالت شركة بهارات، وأوضحت أن نتائج دراسة المرحلة الثانية تظهر أنه تمت ملاحظة كل من الاستجابات الخلطية والخلوية لم يلاحظ أي فروق معادلة للأجسام المضادة بين الجنسين وعبر الفئات العمرية.

وقالت الورقة البحثية إن الكوفاكسين كان جيد التحمل في كلتا مجموعتي الجرعات مع عدم وجود أحداث سلبية خطيرة.

لقاح كورونا الملقب بكوفاكسين ، يخضع حاليًا لتجارب المرحلة الثالثة في عدة مواقع في الهند، وأعلنت بهارات بيوتك أنها تجاوزت علامة منتصف الطريق ، حيث تم تسجيل 13الف متطوع في المرحلة 3 من التجارب.