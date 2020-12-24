شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسببت FDA فى بطء تطعيم 20 مليون أمريكى بلقاح كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد المسؤولون الأمريكيون بتطعيم 20 مليون شخص ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام، وبينما استمرت جائحة فيروس كورونا التاجي في الارتفاع طوال الصيف والخريف، فإن هذا الأمر يبدو بعيدا بسبب اشتراطات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بفحص كل شحنة لقاحات.

ووفقا لما ذكره موقع CNN أدى طلب هيئة الأغذية الأدوية الأمريكية"FDA"، لتقييم كل شحنة اللقاح لمراقبة الجودة إلى إبطاء عملية التوزيع، تم إخبار الدول بتوقع جرعات أقل للأسبوع الثاني مما كان مخططًا له في الأصل، مع وجود رقم 20 مليونًا يبدو بعيدًا عن متناول اليد، أقر المسئولون بأنهم قد لا يصلون إلى هذا الرقم حتى يناير.

بعد الأسبوع الأول من توزيع اللقاح ومع بقاء 9 أيام فقط للوفاء بالموعد النهائي الذي حددوه، فإن عمليةWarp Speedوارب سببيد تسير على الطريق الصحيح، وذلك وفقا لما ذكره موقع CNN الاخبارى.

من جهة أخرى كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي"CDC "، أنه تم توزيع حوالي 9.5 مليون جرعة اعتبارًا من صباح الأربعاء، وتم تطعيم ما يزيد قليلاً عن مليون شخص، ولا يقترب حتى من هدف Warp Speed البالغ 20 مليونًا المحدد أصلاً.

يقول المسئولون في الخدمات الصحية والإنسانية الأمريكية ومركز السيطرة على الأمراض، إن إحصاءات الوكالة تقل عن العديد من اللقاحات بسبب تأخر البيانات، ولكن حتى في حساب الإبلاغ عن التأخير، يبدو أن برنامج التطعيم الأمريكي بلقاح كورونا يستغرق وقتًا أطول مما توقعه مسؤولو وارب سبيد.

لكن الدكتور ماركوس بليسيا، كبير المسؤولين الطبيين بالولايات المتحدة وعد بأنه سيتم الوصول إلى تطعيم 20 مليونًا بحلول بداية يناير.

وقال موقع CNN الاخبارى، إنه سيتم توزيع هذه الجرعات بناءً على توجيهات الدول إلى الشعب الأمريكي بأسرع ما تكون، وتوزيعها على العديد من الأماكن، مع توقع تخصيص 20 مليون جرعة للتوزيع بعد 18 يومًا فقط من حصول اللقاح الأول على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ، وهذا دليل على نجاح عملية Warp Speed.