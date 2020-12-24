القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، إن معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.
وبلغت الإصابات نحو 645800، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.
وأضاف المكتب: "نسبة مَن تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي. وتشهد لندن حالياً أعلى نسبة حالات إيجابية".
وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان وفقاً لتقديرات المكتب.
كانت هذه تفاصيل خبر إحصائية مخيفة عن كورونا في إنجلترا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.