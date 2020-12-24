إحصائية مخيفة عن كورونا في إنجلترا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مكتب الإحصاءات الوطنية، الخميس، إن معدل انتشار كوفيد-19 في إنجلترا ارتفع مرة أخرى في الأسبوع المنتهي يوم 18 ديسمبر/كانون الأول.

وبلغت الإصابات نحو 645800، أي مصاب واحد من كل 85 من السكان.



وأضاف المكتب: "نسبة مَن تأكدت إصابتهم واصلت الارتفاع بشدة في لندن وشرق إنجلترا والجنوب الشرقي. وتشهد لندن حالياً أعلى نسبة حالات إيجابية".

وكان معدل الانتشار في الأسبوع السابق إصابة واحدة من بين كل 95 من السكان وفقاً لتقديرات المكتب.