دولة أفريقية تسجل أول وفاة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وزارة الإعلام في إريتريا إن البلاد سجلت أول وفاة بسبب مرض "كوفيد- 19". وأضافت، في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت متأخر، الأربعاء، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 877 بينما بلغ عدد المتعافين 599.

ولم تذكر مزيداً من التفاصيل بخصوص الوفاة. وسجلت إريتريا أول إصابة بفيروس كورونا في 21 مارس/آذار.

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