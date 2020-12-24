33 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في الدنمارك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السلطات في الدنمارك إنها رصدت 33 حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تنتشر بسرعة في أجزاء من بريطانيا.

وذكر معهد المصل الدنماركي، المسؤول عن مكافحة الأمراض المعدية في البلاد، في تقرير نشر الأربعاء أن الحالات رُصدت في فحوص فيروس كورونا التي أجريت بين 14 نوفمبر/تشرين الثاني و19 ديسمبر/كانون الأول.



وحللت الدنمارك، الرائدة على مستوى العالم في مجال تسلسل الجينوم، المواد الجينية في 7805 عينات إيجابية خلال هذه الفترة، ما يعني أن السلالة الجديدة وجدت في 0.4% من حالات الإصابة.

وأفاد المعهد بأن النسبة يمكن أن تتغير إذ لم يجرّ تحليل سوى نسبة 13.5% فقط من الحالات الإيجابية حتى الآن.

وعلقت الدنمارك، مثل العديد من الدول الأخرى، رحلات الطيران من بريطانيا، حيث ظهرت السلالة الجديدة من الفيروس، التي يعتقد أنها أسرع في الانتشار من السلالات الأخرى.