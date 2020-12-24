علاجات سريعة لتدفئة القدمين فى الشتاء

مع برودة الشتاء يعاني الكثيرون من القدم الباردة، وهناك عدة عوامل سبب برودة القدم مثل: فقر الدم، قصور الغدة الدرقية، البرودة، السكري، نقص الفيتامينات، الإجهاد الحاد، التدخين، وارتفاع نسبة الكوليسترول والأدوية.

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1. التدليك

الاستخدام الموضعي لزيوت معينة مثل زيت الخردل وزيت الزيتون وزيت السمسم وزيت بذور عباد الشمس قد يوفر الراحة. هذا بسبب الخاصية المضادة للالتهابات للزيوت التي تعزز إصلاح حاجز الجلد وإمداد الدم إلى المنطقة.

ما يجب فعله:

نحضر القليل من زيت السمسم أو زيت الخردل أو زيت الزيتون ثم تسخينه. نضع الزيت على القدمين ثم ندلك برفق لمدة 5 - 10 دقائق ثم نضع الزيت على الجوارب القطنية. نفعل ذلك قبل الذهاب إلى الفراش كل يوم؛ لأنه قد يساعد في الحفاظ على دفء القدمين.

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2. غمر القدمين في الماء الدافئ والبارد

يعزز الماء الدافئ تدفق الدم بينما يساعد الماء البارد في تقليل الألم المصاحب للحالة.

ماذا أفعل: ننقع القدمين بالتناوب في الماء الساخن والدافئ لمدة 10 - 15 دقيقة.

نجفف الجوارب ونرتديها مرة واحدة في اليوم.

نصائح غذائية بسيطة للبقاء بصحة جيدة خلال فصل الشتاء:

3. شاي الزنجبيل

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الزنجبيل معروف على نطاق واسع بتأثيره المفرط الحرارة. تعمل مادة البوليفينول الموجودة في الزنجبيل كمكون طبيعي، وتساعد على تحسين الدورة الدموية وتدفئة الجسم، بما في ذلك القدمان. يساعد الزنجبيل على تحسين الدورة الدموية المحيطية التي تعزز عملية توليد الحرارة، وبالتالي تقليل الحساسية تجاه البرودة.

ما يجب القيام به:

تحضير شاي الزنجبيل عن طريق أخذ نحو قطعتين إلى ثلاث قطع من الزنجبيل، وإضافتها إلى الماء المغلي وتصفيته وشربه.

4. حمامات القدم بحمام ملح إبسوم

للمغنيسيوم دور كبير في التحكم في الألم وتعزيز الخصائص العصبية للجهاز العصبي المركزي (CNS). يمكن أن يتسبب الاعتلال العصبي السكري في حدوث خلل في الجهاز العصبي المركزي يتميز بالإحساس بالبرودة والخدر والوخز في القدمين. قد يساعد حمام الملح الإنجليزي في تحسين الدورة الدموية ومحاربة مشكلة القدم الباردة.

ماذا أفعل؟

نأخذ نحو 2 - 3 ملاعق صغيرة من ملح إبسوم وإضافته إلى دلو من الماء الدافئ. نقوم بنقع القدمين في الماء لمدة 10 دقائق. نجفف ونرتدي الجوارب.

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5. ممارسة التمارين الرياضية

قد تساعد تمارين القدم مثل المشي على طرف الكعب ثم أصابع القدم بالتناوب وتدوير القدمين في اتجاه عقارب الساعة، ثم عكس اتجاه عقارب الساعة على تحسين الدورة الدموية وتدفئة القدمين. في إحدى الدراسات، وجد أن التمارين المتدرجة تميل إلى زيادة درجة حرارة القدم بمقدار 6 درجات مئوية مقارنة بتمرين مقياس الجهد. لذلك، فإن ممارسة الرياضة بانتظام أمر لا بد منه للحفاظ على دفء القدمين، خاصة خلال فصل الشتاء.

ما يجب القيام به:

أداء تمارين القدم بانتظام.

6. دهن الفلفل الحار

يحتوي الكابسيسين الموجود في الفلفل الحريف على القدرة على تقليل السيتوكينات الالتهابية وتعزيز توسع الأوعية. بالنسبة للأقدام الباردة المرتبطة بشكل أساسي بمرض السكري وارتفاع الكوليسترول، يمكن أن يكون دهن الفلفل الحار طريقة رائعة لتوفير الدفء للقدمين وتخفيف الألم وتحسين الدورة الدموية في الجسم.

ما يجب القيام به: نرش نحو نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الحار المطحون في قفازاتك وجواربك.

7 وسادات التدفئة للعلاج الحراري

هو وسيلة أسرع لتخفيف البرودة والألم. قد يساعد تدفئة القدمين بوسادات التدفئة قبل النوم في تحسين جودة النوم من خلال التحكم في البيئة الباردة، وفي النهاية، تخفيف برودة القدمين. إنه مشابه لأحواض الأقدام. تساعد وسادات التدفئة على تهدئة آلام العضلات وتحسين الدورة الدموية وتوفير الدفء للقدمين.

ما يجب القيام به:

نضع وسادة تدفئة أو زجاجة ماء ساخن عند القدم. نتجنب استخدام الجهاز على الجلد التالف ولا ننام مع وسادات التدفئة.

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