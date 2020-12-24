انتشار سلالة جديدة من كورونا في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، أنه ربما تكون هناك سلالة جديدة لفيروس كورونا منتشرة في نيجيريا.

وقال رئيس المراكز جون نكينجاسونج إن هناك تحورا مماثلا للموجود في بريطانيا وجنوب أفريقيا، ولكن يبدو أنه "سلالة منفصلة"، محذرا من أن البيانات ما زالت "محدودة للغاية".



وأضاف أنه لم يعرف مدى انتشار هذه السلالة في نيجيريا أو في دول أخرى.

وأوضح أن التحورات شائعة في مثل هذه الفيروسات، قائلا: "علينا أن نتوقع استمرار ظهور مثل هذه السلالات".

وكانت بريطانيا وجنوب أفريقيا قد أعلنتا مؤخرا عن اكتشاف سلالات جديدة من فيروس كورونا، مما دفع عدة دول لوقف الرحلات الجوية مع الدولتين.

وأشار نكينجاسونج إلى أن مثل هذه السلالات تتشابه ولكنها تتطور بصورة مستقلة.

وتابع أن السلالة الموجودة في جنوب أفريقيا تنتشر سريعا، ومن المرجح أن تكون المسؤولة عن معظم حالات الإصابة في الموجة الثانية من تفشي الفيروس هناك.

وأضاف أنه لا يرى سببا لتطبيق قيود على السفر في أفريقيا بسبب السلالة التي تم رصدها في نيجيريا، أكبر دولة من حيث عدد السكان في القارة.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا سجلت أعلى حالات إصابات بفيروس كورونا في أفريقيا، حيث يبلغ إجمالي حالات الإصابة 955 ألفا. ومؤخرا فرضت الحكومة مجددا قيودا مشددة لاحتواء الموجة الثانية من تفشي الفيروس.