السعودية تدشن مركز لقاحات كورونا بجدة.. وبدء التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دشنت السعودية، الخميس، مركز للقاحات كورونا في محافظة جدة، وبدء حملة التطعيم في مطار الملك عبد العزيز الدولي، وتمّ إعطاء أول جرعة من اللقاح.

ودعت وزارة الصحة السعودية المواطنين والمقيمين بالمبادرة للتسجيل، لأخذ اللقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، من الإصابة بالفيروس، مجددةً تذكير الجميع بمجانية اللقاح.





وأكدت مأمونية اللقاح وفاعليته نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشارت "صحة جدة" إلى أنه تم تحديد الصالة الجنوبية في مطار الملك عبد العزيز ليكون المقر الأول لحملة التطعيم ضد كورونا لتوفير جميع الخدمات الأساسية، كما أنه مصمم بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة وبطريقة منظمة.





وأوضحت أنه سيكون هناك عدد من المواقع الأخرى داخل المحافظة جاري العمل على تجهيزها لتكون مراكز تقديم اللقاح، حيث يُعد مركز محافظة جدة ثاني مركز من مناطق و محافظات المملكة بعد الرياض لتلقي اللقاح.





من جهته نوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري باهتمام القيادة الرشيدة بتوفير الرعاية الصحية لحماية وسلامة مواطني السعودية ومن يقيم على أرضها كافة.

وأشار إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا رفعت القيادة شعار الإنسان أولاً وتوحّدت جهود الجهات الحكومية وتكاملت مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة كافة في سبيل تحقيق ذلك.



