كورونا يستعيد قوته في إيطاليا.. مؤشر التفشي يرتفع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون في قطاع الصحة في إيطاليا، الخميس، إن فيروس كورونا استعاد قوته في إيطاليا.

يأتي ذلك بعد ارتفاع مؤشر رئيسي للفيروس للأسبوع الثاني على التوالي.



وقال جيوفاني ريتزا، أحد مسؤولي وزارة الصحة الإيطالية، في بيان، إن مؤشر انتقال العدوى، الذي يرصد سرعة انتشار الفيروس، ارتفع إلى 0.9 من 0.86 و 0.82 خلال الأسبوعين الماضيين.

وكانت إيطاليا قد تمكنت من خفض عدد الإصابات من خلال تبني قيود مختلفة على مستوى المناطق في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وقال ريتزا إن بلاده سجلت 330 حالة إصابة لكل 100 ألف مواطن خلال الـ14 يوما الماضيين، بانخفاض من 375 الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الوضع المثالي هو أن تكون الحالات أقل من 50 لكل 100 ألف مواطن.

وتابع: "كل هذا يعني أننا يجب أن نبقى على حرصنا، والقيود التي تم فرضها".

ويبدأ، الخميس، تطبيق إجراءات إغلاق خاصة خلال فترة عطلات نهاية العام، حيث سوف يتعين على الإيطاليين البقاء في المنزل بصورة كبيرة.

ولكن الحكومة الإيطالية سمحت للمواطنين باستقبال شخصين كحد أقصى في منازلهم، بالإضافة لطفل أقل من 14 عاما.