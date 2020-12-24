شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق لتخفيف التهاب الجيوب الأنفية فى الأجواء الباردة .. منها مرطب الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الجيوب الأنفية من أكثر الآلام شيوعاً خاصة في فصل الشتاء مع زيادة الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، حيث أن البرد يجعل التنفس صعبًا عندما تنسد الجيوب الأنفية، فقد تسبب لك الألم خاصةً حول جبهتك وعينيك ووجنتيك وأنفك قد يزداد الألم سوءًا عندما تلمس وجهك أو تضغط رأسك لأسفل، في هذا التقرير 5 طرق لتخفيف ألم الجيوب الأنفية، وفقاً لموقع "webmd".

وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي البكتيريا الموجودة في الجيوب الأنفية المسدودة إلى عدوى تُعرف باسم التهاب الجيوب الأنفية البكتيري، و قد يسبب التهاب الجيوب الأنفية الناجم عن عدوى بكتيرية ألمًا أطول من أسبوع الزكام المعتاد. قد يعطيك طبيبك مضادات حيوية وأدوية أخرى لمساعدتك على الشعور بالتحسن.

وقد يتعرض البعض لالتهاب الجيوب الأنفية بسبب عدوى فيروسية ناتجة عن نزلة برد، وسواء كان ألم الجيوب الأنفية ناتجًا عن نزلة برد أو عدوى بكتيرية، فإليك كيفية طرق تخفيف التهاب الجيوب الأنفية:

-جرب بخاخ الأنف بمحلول ملحي، يخفف رذاذ المحلول الملحي من تورم الجيوب الأنفية ويساعد على تفتيت المخاط الذي يسد أنفك يمكنك استخدامه حتى ست مرات في اليوم دون القلق بشأن الآثار الجانبية.

-استخدم مرطب الهواء، تستجيب الجيوب الأنفية المسدودة جيدًا للهواء الرطب، يساعد استخدام المرطبات ، خاصةً عند النوم ليلاً ، على إبقاء الجيوب الأنفية مفتوحة وتخفيف الضغط. يمكنك أيضًا تجربة الجلوس في حمام مشبع بالبخار بعد الاستحمام بالماء الساخن أو استنشاق البخار من مقلاة بها ماء ساخن للعلاج بشكل أسرع.

-ضع ضمادة دافئة خفف التورم والخفقان بقطعة قماش مبللة دافئة على جبهتك وعينيك وخديك.

-استخدم رذاذ الأنف المزيل للاحتقان الذي يُصرف دون وصفة طبية تخفف هذه من الاحتقان وتوفر الراحة ، خاصة في وقت مبكر من البرد. يمكنك الحصول عليها كرذاذ أنف أو سائل أو حبوب إذا كنت تستخدم بخاخ أنف مزيل للاحتقان ، فلا تستخدمه لأكثر من 3 أيام فإذا كنت تستخدمه لفترة أطول ، يمكن أن يجعل انسدادك أسوأ وليس أفضل.

-تناول مسكنات الألم المتاحة بدون وصفة طبية يمكن للأسيتامينوفين أو الأيبوبروفين أو النابروكسين أن يخفف من آلام الجيوب الأنفية.

-إذا كنت تعاني من ألم في الجيوب الأنفية من نزلة برد لم يتحسن بعد 10 أيام، فتحدث إلى طبيبك قد تحتاج إلى مضاد حيوي أو علاج مختلف.