شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى بوسطن يحذر من وصول إصابات كورونا بالمستشفيات إلى 100 ألف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر تقرير صادر عن مستشفى بوسطن الأمريكية، عن تفاقم الوضع عقب الانتهاء من احتفالات أعياد الميلاد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تجاوزت معدلات الإصابة نحو 18 مليون حالة مؤكدة داخل أمريكا بسبب وباء كورونا العالمى، طبقا لما ورد في موقع foxnews.

وأكد التقرير أن أمريكا ستتعرض إلى قفزة ثالثة من خلال قفزة كبيرة في أعداد الإصابات التي ستؤدى الى آثار كارثية على قدرة المستشفى وتسريع معدل الوفيات تستمر حتى شهر فبراير، خاصة بعد أن وصلت التحذيرات الى وصول غالبية المستشفيات في البلاد الى حد الاستيعاب، مع التوقعات بأن تصل حالات الدخول إلى المستشفيات إلى 100 ألف حالة بحلول شهر يناير.

وحذر التقرير من مخالفة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها البلاد مؤخرا بمختلف الولايات لتجنب قفزة الإصابات بالفيروس التاجى، خاصة مع اكتشاف السلالة الجديدة التي ظهرت مؤخرا ببريطانيا، وظهرت في العديد من البلدان الأوربية.

يأتي ذلك بعد أن قامت إدارة أمن النقل (TSA) في أمريكا، بفحص أكثر من مليوني مسافر في المطارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يومي السبت والأحد الماضيين، وهو رقم قياسي متتالي للمرة الأولى منذ مارس، على الرغم من حث مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكيين على البقاء في المنزل .