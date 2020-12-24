شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون يحددون ٦ أعراض للسلالة الجديدة من كورونا منها صداع الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحد خبراء البريطانيين، بالمملكة المتحدة من وجود 6 أعراض أخرى مرتبطة بكورونا يجب على الناس البحث عنها على رأس القائمة المدرجة من قبل هيئة الخدمات الصحية البريطانية NHS.

ووفقا لتقرير جريدة " mirror"، تحدث تيم سبيكتور ، العالم الرئيسي في تطبيق ZOE Covid Symptom Study وأستاذ علم الأوبئة الجينية في كينجز كولديج لندن ، عن سلالة جديدة من الفيروس تسبب ارتفاعًا في عدد الإصابات في جميع أنحاء البلاد ، قائلا إن على الناس ألا يركزوا فقط على الأعراض الثلاثة التي تحث عليها NHS الناس على البحث عنها ، وهي السعال ودرجة الحرارة وفقدان حاسة التذوق أو الشم.



اعراض كورونا ال6 الجديدة

وأضاف البروفيسور سبيكتور أن الأعراض الأخرى التي يمكن أن تشير إلى وجود كورونا تشمل:

صداع الرأس الإعياء إسهال ألم عضلي تفادى وجبات وفقدان الشهية الارتباك

وأضاف البروفيسور: "يتم إلقاء اللوم على هذه السلالة الفيروسية الجديدة في الارتفاع الأخير في لندن والجنوب الشرقي، ولكن في حين أنها أصبحت بالتأكيد السلالة المهيمنة في الإصابات الجديدة، لا يوجد حتى الآن دليل قوي يدعم أنها تتصرف بشكل مختلف".

موضحا: "من الممكن أن تحدث هذه التغييرات السريعة على أي حال، تمامًا كما حدث في ويلز التي تبلغ 4 أضعاف المعدل الوطني، وبغض النظر عن الإجهاد الذي تسبب في الزيادات الأخيرة، ما زلنا في حالة من الفوضى ونحتاج إلى الحد من عدد الحالات ، خاصة في كبار السن.

والاختبار وحده لن يوقف الانتشار، تمامًا كما لم يحدث مع الموجات السابقة، يحتاج الناس إلى معرفة جميع الأعراض وليس التركيز فقط على الأعراض" الرسمية "الثلاثة التي تغيب أكثر من 20 % من الحالات.

لذا إذا كان أي شخص يعاني من أي من هذه خلال الأسابيع المقبلة ، يبقى في المنزل ، ويعزل نفسه ثم يتم إجراء اختبار للتأكد من الإصابة أو لا "