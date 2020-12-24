شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف طفرة جديدة لكورونا فى نيجيريا تختلف عن سلالات جنوب إفريقيا وبريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جون نكينجاسونج رئيس المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، عن وجود سلالة جديدة من فيروس كورونا في نيجيريا ، مضيفاً أنها مختلفة عن تلك الموجودة مؤخرًا في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، بحسب ما ذكرت جريدة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضح أنه لا يزال من السابق لأوانه معرفة التأثيرات التي قد تمتلكها السلالة الجديدة من الفيروس، قائلاً إن العلماء يحتاجون إلى "مزيد من الوقت" لدراسته.

وتظهر سلالات أو طفرات فيروس كورونا بشكل روتيني مع انتشار الفيروس، ولكن تم الإبلاغ عن تلك الموجودة في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا على نطاق واسع، لأن العلماء يعتقدون أنها أكثر عدوى من السلالات السابقة.

وقال الدكتور نكينجاسونج: "لا يزال الوقت مبكرًا جدًا لمعرفة تأثير هذه السلالات".

وأوضح أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو ثلاثة تسلسلات جينية ، لكن ذلك بالإضافة إلى حالة التأهب في جنوب إفريقيا أواخر الأسبوع الماضي كانت كافية لتحفيز اجتماع طارئ لمركز السيطرة على الأمراض في إفريقيا هذا الأسبوع.

قال الدكتور نكينجاسونج إن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا والمركز الإفريقي للتميز في جينوم الأمراض المعدية سيحللان المزيد من العينات.وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي ترتفع فيه الإصابات مرة أخرى في أجزاء من القارة الإفريقية.

قال نكينجاسونج إن المتغير الجديد في جنوب إفريقيا هو السائد هناك، حيث تقترب الإصابات المؤكدة في البلاد من مليون إصابة.

وأضاف أنه في حين أن المتغير ينتقل بسرعة والحمل الفيروسي أعلى، لم يتضح بعد ما إذا كان يؤدي إلى مرض أكثر خطورة.

وقال عن سلالة الفيروس في جنوب إفريقيا: "نعتقد أن هذه الطفرة لن يكون لها تأثير على نشر لقاحات كورونا في القارة.

وأعلن وزير الصحة في جنوب إفريقيا في وقت متأخر من مساء الأربعاء عن "معدل انتشار مقلق"، حيث تم تأكيد أكثر من 14 ألف حالة جديدة في اليوم الماضي، بما في ذلك أكثر من 400 حالة وفاة.

يوجد في القارة الأفريقية أكثر من 2.5 مليون حالة مؤكدة ، أو 3.3٪ من الحالات العالمية.

قال نكينجاسونج إن العدوى في جميع أنحاء القارة ارتفعت بنسبة 10.9٪ خلال الأسابيع الأربعة الماضية، بما في ذلك زيادة بنسبة 52٪ في نيجيريا و 40٪ في جنوب إفريقيا.