شكرا لقرائتكم خبر عن مدير CDC تحت إدارة بايدن تحذر: أيام يناير "مظلمة" بسبب تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الدكتورة روشيل والينسكي، مديرة CDC القادمة تحت إدارة بايدن، من أن الأيام "المظلمة" لفيروس كورونا ستأتي حول تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في نهاية يناير، بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وقال والينسكي لمراسل سي إن إن "أعتقد أننا جميعًا بحاجة إلى الاعتراف بأنه في 21 يناير ، ستكون الأمور سيئة،ستكون مظلمة". "في الوقت الحالي ، نحن بالفعل في بعض الأوقات المظلمة، وأعتقد أننا سنواجه المزيد من الوفيات، والمزيد من الزيادة بعد أعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة، وسيظهر كل هؤلاء في نهاية شهر يناير. "



التحذير من كورونا الأسوء فى يناير

ووفقا لتقرير مجلة " نيوزويك" الأمريكية، ففي الأسابيع التي أعقبت عيد الشكر، تشير البيانات إلى وجود زيادة إقليمية ومعزولة في حالات كورونا المتعلقة بالسفر والنشاط المحيط بالعطلة، خاصة في تكساس وكاليفورنيا.

وأضافت والينسكي، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام وأستاذ الطب في كلية الطب بجامعة هارفارد، إن المهنيين الطبيين بحاجة إلى الاستعداد للزيادة المحتملة من الفيروس بعد العطلة، مع التركيزعلى المستشفيات المكتظة بالفعل في جميع أنحاء البلاد.

تم إدخال أكثر من 117000 شخص إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب كورونا يوم الثلاثاء ، وهو أعلى رقم مسجل منذ بداية الوباء، وأبلغت الولايات المتحدة أيضًا عن أكثر من 195000 حالة جديدة يوم الثلاثاء الماضى ، مما يشكل متوسطًا لمدة سبعة أيام يبلغ 215000 حالة جديدة يوميًا، وفقًا لبيانات من جامعة جونزهوبكنز.

كما أن عدد القتلى يرتفع أيضًا بمعدل مذهل، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 3100 حالة وفاة جديدة يوم الثلاثاء فقط ، وهو أعلى عدد الوفيات المبلغ عنه منذ بدء الوباء.

مع انطلاق الموجة الثانية من التطعيمات هذا الأسبوع ، تشيروالينسكي إلى أنه لا ينبغي تنحية المراقبة والاختبار جانبًا بسبب توزيع لقاحي فايزر ومودرن، خاصة أثناء حدوث طفرة جديدة في فيروس كورونا - والتي يبدو أنها ظهرت في المملكة المتحدة - يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا.

وأضافت: "أعتقد أننا أدركنا مع هذا المتحور الجديد أننا لم ننتهي من الاختبار وأن جميع السكان لن يكونوا قادرين على التطعيم على الفور، ونحن بحاجة إلى فهم ما إذا كان هذا المتحور الجديد موجودًا هنا ونحن بحاجة إلى فهم ما إذا كانت الطفرات الجديدة ستظهر ومتى."

تسبب متغير فيروس كورونا الجديد سريع الانتشار ، الذي تم تحديده في إنجلترا في الأيام الأخيرة ، في عمليات إغلاق صارمة في أجزاء من البلاد، حسبما أعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم السبت، ومنذ الإغلاق ، حظرت أكثر من 40 دولة في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط السفر من المملكة المتحدة مع اقتراب العطلات.