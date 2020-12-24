شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر تسلم الولايات المتحدة 200 مليون جرعه لقاح كورونا يوليو 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة فايزر الأمريكية عن اتفاقية ثانية مع الحكومة الأمريكية لتزويدها بـ100 مليون جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا من منشآت الإنتاج في الولايات المتحدة، وترفع هذه الاتفاقية العدد الإجمالي للجرعات التي سيتم تسليمها إلى الولايات المتحدة إلى 200 مليون.

ووفقا لبيان لشركة فايزر عبر موقعها الرسمي، تتوقع الشركات تسليم 200 مليون جرعة كاملة إلى الولايات المتحدة Warp Speedبحلول 31 يوليو 2021 وتماشياً مع الاتفاقية الأصلية المُعلنة في يوليو 2020 ، ستدفع الحكومة الأمريكية 1.95 مليار دولار مقابل 100 مليون جرعة إضافية.

وقال ألبرت بورلا ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر: "بهذه 100 مليون جرعة إضافية نأمل أن تنهي هذا الوباء المدمر بسرعة أكبر ونتطلع إلى مواصلة عملنا مع الحكومة الأمريكية ومقدمي الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد."

وبموجب شروط الاتفاقية الثانية ، ستسلم الشركات ما لا يقل عن 70 مليون جرعة إضافية بحلول 30 يونيو 2021 ، مع تسليم 30 مليون جرعة متبقية في موعد أقصاه 31 يوليو 2021 للحكومة الأمريكية .

سيستمر المقيمون في الولايات المتحدة المؤهلون في تلقي اللقاح مجانًا ، بما يتوافق مع التزام حكومة الولايات المتحدة بتوفير الوصول المجاني للقاحات كورونا ووفقًا لتوصيات اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) للتداول التدريجي للقاح.