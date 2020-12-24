شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية تحلل اختبارين لحاسة"الشم" لتطوير الاختبارات المنزلية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا للباحثين في جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة فلوريدا وجامعة ولاية أريزونا ، قد يكون اختبار ``والشم '' الذي يتم إجراؤه ذاتيًا لـ كورونا أمرا وشيكًا.

سيقوم الفريق، الذي حصل على 912000 دولار من المعاهد الوطنية للصحة ، بتحليل اختبارين مختلفين للرائحة بهدف تطوير اختبارات منزلية غير مكلفة للمساعدة في تحديد حالات جديدة من كورونا، وتقديم علامة تحذير من تفشي المجتمع في الوقت المناسب لإحباطه.

سيقوم الباحثون بتقييم نتائج اثنين من اختبارات الشم التي يتم إجراؤها ذاتيًا، يتضمن الأول مطالبة المستخدمين بتحديد الروائح مثل الدخان والفراولة والشوكولاتة والبصل، بينما تم تصميم الثاني للكشف عن حساسية المشاركين للتركيزات المختلفة للرائحة نفسها.



تقيم اختبارات الشم الذانية

ووفقا لتقرير موقع " medical "، قال ستيفن مونجر ، الباحث الرئيسى للدراسة: "هناك شيء واحد أصبح واضحًا للغاية مع كورونا، وهو أنه لا يوجد عرض واحد شامل لكل شخص مصاب بالمرض ، ولكن أحد أكثر الأعراض شيوعًا هو فقدان الرائحة ، وخاصة فقدان الرائحة المفاجئ المبكر"

مضيفا: "هناك عدد متزايد من الدراسات التي تشير إلى أن 50٪ إلى 70٪ من الأفراد المصابين بـ فيروس كورونا، حتى لو لم يكن لديهم أعراض أخرى ، يعانون من فقدان الرائحة."

بشكل منفصل ، سيقوم المحققون أيضًا بتجنيد المشاركين في المجتمعات السكنية وأماكن العمل في تلك المناطق نفسها لإجراء اختبار الرائحة أسبوعيًا على مدار 6 أسابيع لتتبع عدد الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا في محاولة للتنبؤ بظهور المرض في المجتمع.

وقالت كارا إكستين ، الأستاذة المساعدة للتمريض في ولاية بنسلفانيا والمحقق المشارك في المشروع ، أن اختبار حاسة الشم يمكن أن يوفر مؤشرًا رئيسيًا لظهور "النقاط الساخنة" لـ فيروس كورونا.

حيث أن تحديد مكان حدوث فاشيات الفيروس، في الوقت الفعلي، أمر ضروري للسلطات لاتخاذ قرارات الصحة العامة وللجهات الفاعلة الخاصة لتطوير استراتيجيات سلامة مستهدفة، على سبيل المثال، حتى يمكن التعرف على الفاشيات المحلية بسرعة، لا يشعر العديد من المعلمين وأولياء الأمور بالأمان عند إحضار الأطفال إلى البيئة المدرسية، وقد لا تتمكن العديد من الشركات من إعادة فتحها بأمان ولن يتمكن الأفراد من قياس المخاطر الشخصية المرتبطة السفر أو ببساطة الذهاب إلى العمل ".

كجزء من برنامج NIH RADx-rad ، سيشارك الفريق بيانات الدراسة أسبوعياً مع مركز تنسيق البيانات الممول من المعاهد الوطنية للصحة باستخدام أدوات حسابية طورها الباحث الرئيسي ريتشارد جيركين ، عالم بيانات في جامعة ولاية أريزونا، ومن خلال تحليل البيانات بشكل مستمر ، يمكن للفريق زيادة السرعة التي يمكن بها تطبيق النتائج التي توصلوا إليها في مكافحة فيروس كورونا.

وفقًا للفريق، يمكن أن تكون الخطوة التالية بعد استنتاج الدراسة هي الحصول على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدام اختبار الرائحة لتشخيص COVID-19 رسميًا. يمكن أن يوفر مثل هذا الاختبار سلاحًا آخر في مكافحة فيروس كورونا.