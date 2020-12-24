اضطرابات النوم عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 ديسمبر 2020 02:27 مساءً - لا يوجد انسان على وجه الأرض لم يعاني يوماً من اضطرابات النوم، ولكن لأن هذه المشكلة يمكن السيطرة عليها، فهي تواجه الأطفال في كل مرحلة من عمرهم، ويوجد لها الحلول المقترحة حسب عمر الطفل، وحيث تقدم بعض الحلول والمقترحات طبيبة الأسرة رولا عويدان، وحيث تشير إلى أن إضطراب النوم يخضع لعدة أسباب كالآتي.

إضطرابات النوم في سن المهد

يشعر الرضيع بالبرد أو الحر مثل الكبار

تحدث في الشهور الاولى من العمر بسبب شعور المولود بالمغص والانتفاخ.

كما يشعر المولود بالحاجةل كي تبقى أمه بجواره وشم رائحتها فهو يبكي بسبب ذلك.

ويضطرب نومه بسبب شعورهب البرد أو الحر.

ويشعر بالقلق وعدم انتظام النوم بسبب المرض مثل ألم التسنين.

وفي حال انسداد الأنف، أو ألم الأذن الوسطى.

اضطرابات النوم في سن الطفولة المبكرة

شعور الطفل بالغيرة والاضطهاد.

عدم حصول الطفل على الحب والحنان من المحيطين به.

شعوره بالخوف والتخويف وتعرضه للأذى.

شعوره بالمرض والشعور بارتفاع الحرارة خصوصاً يسبب للطفل ما يعرف بالنقزة.

وشعور الطفل بالبرد والجوع والحر من المشاعر التي تؤدي لاضطرابات النوم.

نوم الطفل في مكان غير هاديء وعالي الاضاءة.

إضطرابات النوم عند الأطفال في سن المدرسة

يعاني الطفل من اضطرابات النوم بسبب التبول اللاإرادي

معاناة الطفل من التبول اللاإرادي، وما يسببه له من بلل.

شعور الطفل بمرض خاصة احتقان اللوزتين وانسداد الانف في مرحلة المدرسة بسبب العدوى.

غصابة الطفل بعدوى الديدان الدبوسية من المدرسة فتسبب له الاضطراب بسبب الحكة الشرجية فيقلق ويضطرب نومه.

شعور الطفل بالخوف من المدرسة وتعرضه للتعنيف من قبل المدرسين أو تنمر الزملاء عليه.

طرق علاج اضطرابات نوم الأطفال

يجب البحث عن الأسباب النفسية أولاً

تخصيص غرفة مستقلة للطفل في سن مبكرة.

الحب والحنان في الأسرة، وقراءة القصص في سن صغيرة والغناء والترنيم للطفل.

حل المشاكل الصحية لدى الطفل في كل مرحلة عمرية.

تحمل أرق الرضع بسبب الغازات والمغص والذي يزول مع تقدم عمرهم.

البحث عن أسباب خارجية تعرض الطفل لاضطرابات النوم وعلاجها.

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