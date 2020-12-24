أعلى حصيلة إصابات ووفيات بكورونا في روسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لأول مرة منذ بداية الجائحة، اقتربت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في روسيا من عتبة الـ30 ألفاً.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، الخميس، في تقريرها اليومي، رصد 29935 إصابة جديدة، مقابل 27250 إصابة الأربعاء، ما حطم الرقم القياسي السابق (29350 إصابة) الذي يعود إلى 21 ديسمبر/كانون الأول، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

كما شهدت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا قفزة غير مسبوقة أيضاً، برصد 635 حالة وفاة جديدة خلال اليوم الأخير (مقابل 549 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26890 مريضاً للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و963688 إصابة مؤكدة، منها 53096 حالة وفاة، و539735 حالة نشطة، ومليونان و370857 حالة شفاء.