تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، في معظم البنوك، وشركات الصرافة.

وتتحرك أسعار العملات العربية، والأجنبية، أمام الجنيه المصري بشكل طفيف حسب العرض والطلب، وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد المصرية، مستمرة منذ نهاية العام الماضي.

وحسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي، اليوم الخميس، ارتفعت أسعار الدولار، والجنيه الإسترليني، فيما استقر الدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، مقابل الجنيه.

ارتفاع العملة الأوروبية

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبية أمام الجنيه المصري في البنوك إلى 19.02 جنيه للشراء و19.21 جنيه للبيع، وفقا لمسح أجرته ”الخليج 365” على أسعار اليورو في 23 بنكا.

وحسب موقع البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه 19.05 جنيه للشراء و19.18 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأوروبية في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، 18.99 جنيه للشراء و19.22 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه المصري عند 19.04 جنيه في بنكان هما مصرف أبوظبي الإسلامي، والمصرف العربي الدولي.

وجاء أعلى سعر لبيع اليورو، مقابل الجنيه المصري عند 19.29 جنيه في بنك الاستثمار العربي.



أسعار الفائدة

هذا ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأخيرة هذا العام.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته إنتربرايز أن يبقي البنك على الأسعار دون تغيير لحماية تجارة الفائدة.

وخفض المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام الجاري.

ويبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

أسعار الدولار والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع.

فيما سجل الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه 20.99 جنيه للشراء، و21.11 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، عند 4.168 جنيه للشراء و 4.195 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدينار الكويتي عند 51.18 جنيه للشراء، و 51.64 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزي المصري، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج زادت 1.3 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار في الربع الثالث من 2020.

وأضاف البنك أن التحويلات زادت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى 2.7 مليار دولار من 2.3 مليار دولار في الشهر نفسه من 2019.