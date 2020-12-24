شكرا لقرائتكم صور مؤلمة من اليمن.. أطفال يربتون على جثة أمهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - على مرأة من أطفالها، اقتحم مسلحون حوثيون من إدارة أمن العدين في محافظة إب، وسط اليمن، منزل امرأة وانهالوا عليها ضربا حتى الموت

وأفاد ناشطون يمنيون، الخميس، أن مسلحينن حوثيين على متن طقم عسكري اقتحموا منزل أحد المواطنين بمديرية العدين فجر اليوم، واعتدوا على زوجته، أمام أولادها الأربعة

جثة الام وبجانبها اطفالها

كما أشاروا إلى أن الأم نقلت إلى مستشفى العدين، لكنها فارقت الحياة على الفور تاركة خلفها أربعة أطفال، معتبرين تلك الجريمة "وصمة عار في جبين كل يمني لا يقف ضد تلكالميليشيات".

وبحسب المعلومات فإن المسلحين الحوثيين كانوا يبحثون عن زوج القتيلة بحجة أنه مطلوب بتهمة السرقة، وعندما لم يجدوه في المنزل بعد اقتحامه اعتدوا على زوجته وأطفاله بوحشية أدت إلى موت الأم

2 صور احد اطفال الأم المقتولة احد اطفال الأم المقتولة أصغر اطفال الزوجة المقتولة رضيع لا يتعدى 5 اشهر

"يربتون على جثة"



وتناقل الناشطون صورا موجعة للأطفال وهم يربتون على جثة أمهم بعد قتلها في اعتداء وحشي غير مسبوق من قبل ميليشيا الحوثي.

كما نشروا صورة شكوى من والد المرأة القتيلة، ويدعى علي عبدالكريم العشاري، الذي طالب بتحويل الجثة للطبيب الشرعي لتشريحها.