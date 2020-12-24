شكرا لقرائتكم خبر عن قوارير لقاح موديرنا تحتوى على جرعات إضافية .. 11 جرعة فى الزجاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت تقارير أمريكية إن بعض زجاجات لقاح مودرنا لكورونا تحتوي على جرعات إضافية مثلما حدث مع لقاح فايزر، وقال حاكم نيويورك أندرو كومو إن موفري اللقاحات في الولاية عثروا على جرعات إضافية في قوارير من شركة موديرنا للتكنولوجيا الحيوية التي تم ترخيص لقاحها من قبل إدارة الغذاء والدواء.

وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي.كتب كومو على تويتر أمس " العديد من قوارير لقاح موديرنا تحتوي على جرعة إضافية، يمكن لزجاجة اللقاح أن تكفي لـ 11 جرعة، وليس فقط 10 جرعات لكل زجاجة".

وأضاف "هذا يعني أن هناك جرعات أكثر مما كان متوقعا في الإمدادات الحالية للدولة".

ذكرت رسالة من وزارة الصحة في نيويورك أن أولئك الذين يديرون اللقاحات سيسمح لهم بسحب أكثر من 10 جرعات من القوارير إذا بقيت كافية، على الرغم من عدم السماح لهم بخلط البقايا من حاويات مختلفة.

وأعلن كومو أيضًا أن 89000 من سكان نيويورك تلقوا لقاحًا حتى أمس الأربعاء ومن بين هؤلاء ، ذهبت 22 ألف جرعة إلى المقيمين والعاملين في 90 دار رعاية في جميع أنحاء الولاية.

جاء إعلان كومو بعد أنباء مماثلة عن لقاح فايزر، وعلى الرغم من أنه كان من المفترض أن تحتوي كل زجاجة من شركة فايزر على خمس جرعات، اكتشف الصيادلة الأسبوع الماضي أنه بإمكانهم استخدامها في 6 أو 7 جرعات.

في البداية، ألقى بعض الصيادلة الجرعات الإضافية بعيدًا ، لعدم الرغبة في انتهاك إرشادات استخدام الطوارئ الخاصة بإدارة الغذاء والدواء، والتي تنص على وجود 5 جرعات لكل قارورة.



لقاح مودرنا

وفي 16 ديسمبر الحالى قالت FDA إن هذه الجرعات الإضافية في فايزر يمكن استخدامها.

وقال متحدث باسم FDA: "بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية العامة ، تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بأنه من المقبول استخدام كل جرعة كاملة يمكن الحصول عليها".

إذا كانت جميع قوارير Pfizer تحتوي فعليًا على سبع جرعات بدلاً من خمس، ويمكن استخدام كل هذه الجرعات ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إمداد الولايات المتحدة بهذا اللقاح بنسبة تصل إلى 40٪ لكن من الأرجح أنه ليس كل قنينة تحتوي على جرعتين إضافيتين.



لقاح موردنا

كما أنه لم يتضح بعد عدد الجرعات الإضافية التي تحملها قوارير موديرنا لم تقدم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد إرشادات رسمية حول ما إذا كان ينبغي استخدام هذه الجرعات.

وقال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير ستيفن هان على تويتر، إن إدارة الغذاء والدواء "تسمح لمقدمي الخدمات باستخدام أكبرعدد ممكن من الجرعات الكاملة التي يمكن الحصول عليها من قوارير اللقاح متعددة الجرعات - حوالي 6 جرعات لشركة Pfizer و حوالي 10 لشركة موديرنا".