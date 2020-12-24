شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات من مطورى لقاحات كورونا تؤكد فاعليتها ضد السلالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع ما لا يقل عن أربعة من صانعى لقاحات كورونا أن لقاحات الفيروس الخاصة بهم ستكون فعالة ضد السلالة الجديدة سريعة الانتشار للفيروس الذى ينتشر فى بريطانيا، ويقومون بإجراء اختبارات من المفترض أن تقدم تأكيدًا فى غضون أسابيع قليلة، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وقال أوجور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك الألمانية، التي استغرقت أقل من عام مع شركة فايزر الأمريكية للحصول على لقاح معتمد، إنه يتوقع أن يظل لقاح RNA (mRNA) الخاص بها يعمل بشكل جيد.

كما تعتقد شركة مودرنا الأمريكية وكيورفاك والألمانية وشركة صناعة الأدوية البريطانية استرازينكا أيضًا أن لقاحاتهم ستعمل ضد التهديد الجديد الذي زرع الفوضى في بريطانيا، مما أدى إلى موجة من حظر السفر الذي يعطل التجارة مع أوروبا ويهدد بمزيد من العزلة ببريطانيا.

وأكد الرئيس التفنيذى لشركة بيونتك الألمانية أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو نحو ذلك من الدراسة وجمع البيانات للحصول على إجابة نهائية، ويحتوي اللقاح على أكثر من 1270 حمضًا أمينيًا ، و9منها فقط تم تغييرها في الفيروس المتحور وهذا يعني أن 99% من البروتين لا يزال كما هو، والطفرة المعروفة باسم النسب B.1.1.7 قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% وأكثر مصدر قلق للأطفال.

وحال تعرض مطوري اللقاح لتحدٍ غير متوقع، فإن ميزة mRNA هي أنه يمكن للعلماء إعادة هندسة المادة الجينية في اللقطة بسرعة لتتناسب مع تلك الموجودة في البروتين المتحول ، في حين أن تعديل اللقاحات التقليدية يتطلب خطوات إضافية.

وطورت كل من فايزر وبيونتك ومودرنا وكيورفاك لقاحات mRNA ، بينما تمتلك استرازينيكا لقاحًا أكثر تقليدية يستخدم فيروسات غدية موجودة في الشمبانزي لتوصيل مادة وراثية من فيروس كورونا لتحفيز الاستجابة المناعية.

بدأت شركة كيورفاك الألمانية تجارب إكلينيكية في مراحلها الأخيرة على لقاح مرشحها الأسبوع الماضي وتراجع باستمرار المتغيرات ، التي قالت الشركة إنها شائعة مع انتشار الفيروسات.

ويقول الخبراء إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد أكثر من أى سلالة أخرى سابقة، يقول الخبراء إن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا الجديد أكثر من أى سلالة أخرى سابقة.