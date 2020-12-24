شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل:بريطانيا تعدم 975 جرعة من لقاح فايزر بسبب مشاكل التبريد والحفظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" عن التخلص من مئات جرعات لقاح فايزر التي تم تسليمها إلى عيادة GP في ماكليسفيلد البريطانية بعد مشكلة التبريد حيث قيل للمرضى إنهم ينتظرون ثلاثة أسابيع للحصول على حقنة، حيث قام مركز ووترز جرين الطبي بالتخلص من 975 جرعة من لقاح فايزر لفيروس كورونا بسب بمشكلة التبريد.

ووفقا للتقرير تم العثورعلى دفعة من لقاح الفيروس التاجي فايزر، تحتوي على 975 جرعة، تم تسليمها إلى مركز Waters Green الطبي غير صالحة للاستعمال، كانت المشكلة ناتجة عن مشاكل في تبريد اللقاح، والذي يجب حفظه عند -70 درجة مئوية ثم من 2 إلى 8 درجات في مراكز التطعيم لمدة تصل إلى خمسة أيام، ونفس العدد من الأشخاص الذين كان من المقررأن يحصلوا على اللقاح لن يحصلوا عليه الآن حتى تاريخ لاحق، ولم يتم التأكد مما إذا كانت مشاكل التبريد حدثت في المركز الطبي أو قبل وصول اللقاحات.

تضم ووترز جرين ، في شارع سندرلاند، ست عيادات للطبيب العام تشرف عليه مجموعة NHS Cheshire Clinical Commissioning Group ، التي اعتذرت عن المشكلة المؤقتة وتقول إنها قيد الحل، ويأتي أحدث التخلص من اللقاح بعد أيام من الإبلاغ عن تدمير 975 جرعة ثمينة أخرى من لقاح فايزربعد فشل الثلاجة في Harbourough Field Surgery في Rushden ، نورثهامبتونشاير.

وأطلقت المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية دراسة عن تفاعلات الحساسية التي يسببها لقاح فايزر بعد أن عانى سبعة أمريكيين على الأقل من آثار جانبية خطيرة، ووفقا لتقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" يبدأ الاختبار في غضون أسابيع قليلة.

ووفقا للتقرير يقوم الباحثون حاليًا بتجنيد عدة مئات من الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ردود الفعل التحسسية الشديدة، حيث عانى ما لا يقل عن سبعة أشخاص في الولايات المتحدة من آثار جانبية خطيرة للقاح فايزر ، بما في ذلك صدمة الحساسية، يعتقد البعض أن التفاعلات قد تكون ناجمة عن مركب PEG ، وهو مركب كيميائي تسبب في الحساسية المفرطة في بعض الأدوية، وحذرت الهيئة التنظيمية في المملكة المتحدة أي شخص يعاني من حساسية شديدة تجاه الطعام أو الدواء بعدم الحصول على لقاح فايزر.