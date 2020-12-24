شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 2.7 مليون شخص حصلوا على لقاح كورونا حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير لوكاله "بلومبرج" عن إعطاء لقاحات فيروس كورونا الأولى لأكثر من 2.7 مليون شخص في ستة بلدان ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج في بداية أكبر حملة تطعيم في التاريخ وواحدة من أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

بدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية ، وحتى الآن تم إعطاء 1.12 مليون جرعة، وفقًا لإحصاء أعدته وكالة بلومبرج لكل ولاية تتسارع هذه الأرقام مع توزيع لقاح ثان من شركة مودرنا، حيث تم إعطاء ما لا يقل عن 1.12 مليون جرعة لقاح بالولايات الأمريكية

وحققت بلدان أخرى السبق في التطعيمات، حيث وافقت الصين وروسيا على اللقاحات الخاصة بهما في يوليو وأغسطس ، قبل أن يتم اختبارهما بالكامل. منذ ذلك الحين ، قاموا بتطعيم أكثرمن مليون شخص.

حملة التطعيم العالمية

تم إجراء أكثر من 2.7 مليون حقنة في جميع أنحاء العالم، الولايات المتحدة 1117801 شخص،الصين 650 ألف، المملكة المتحدة 500 ألف، روسيا 440ألف، كندا 27735 ألف شخص، تشمل الأعداد الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين وقد لا تمثل إكمال دورة اللقاح.

وتقدمت شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد للحصول على الموافقة البريطانية للقاحهم المحتمل لفيروس كورونا وفقا لما أكده وزير الصحة البريطاني قائلا "يسعدني أن أكون قادرًا على إخباركم أن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا الذي تم تطويره هنا في المملكة المتحدة قد قدم حزمة بياناته الكاملة إلى MHRA للموافقة عليها".