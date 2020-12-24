شكرا لقرائتكم خبر عن عالم بريطانى: السلالة الجديدة لكورونا قد تقلل فعالية اللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر عدد من علماء الوراثة من احتمالية أن اللقاحات الموجودة حالياَ قد لا تعمل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا الموجودة فى المملكة المتحدة، وأن الطفرة الجديدة تثير القلق، لكن الأمر يحتاج لدراسة عميقة لهذا المتغير الجديد، ويأتي ذلك على الرغم من أن مسئولي الصحة قالوا إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات لن تعمل ضد السلالة الجديدة، بحسب ما ذكرت شبكة "CNN" الأمريكية.

وقال مايكل ووربي، عالم الأحياء ورئيس قسم علم البيئة وعلم الأحياء التطوري بجامعة أريزونا الأمريكية، أنه "يوجد أكثر من 100 ألف سلالة مختلفة من فيروس كورونا، لكن السلالة الإنجليزية الجديدة مختلفة."

ومن جانبه يراقب تريفور بيدفورد، الأستاذ المساعد في قسم اللقاحات والأمراض المعدية في مركز فريد هاتشينسون لأبحاث السرطان، السلالة البريطانية.

وقال بيدفورد إنه لا يعتقد أن اللقاح سيكون عديم الفائدة ضد سلالة المملكة المتحدة الجديدة، لكنها قد يقلل من فعاليته إلى حد ما، مضيفاً"قد يقلل من فعالية اللقاح من 95٪ إلى 80٪ أو 85٪، سيكون تأثيرا متواضعا ، وليس تأثيرا دراماتيكيا".

وكانت التجارب السريرية الكبيرة قد أظهرت أن لقاحات فايزر ومودرنا فعالة بنسبة 95٪ ضد فيروس كورونا الجديد، ومع ذلك، تم إجراء هذه التجارب قبل أن يبدأ ظهور السلالة البريطانية الجديدة.

وقال مسؤولو الصحة إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح لن يعمل ضد السلالة الجديدة، حيث قال مساعد وزير الصحة الأمريكي الأدميرال الدكتور بريت جوير: "لا يوجد دليل يشير إلى أو سبب للاعتقاد بأن السلالة الجديدة لن تتأثر باللقاحات الموجودة الآن."

وقال منصف السلاوي، رئيس عملية Warp Speed​​: "أعتقد أنه من غير المرجح أن تفلت هذه السلالة البريطانية من مناعة اللقاح.لكن بعض العلماء يشيرون إلى أن هذه الطفرة ليست مثل غيرها من السلالات التي سبقتها.

كتب كريستيان أندرسن، الأستاذ في قسم علم المناعة والأحياء الدقيقة في سكريبس ريسيرش أندرسن لشبكة سي إن إن: "لا ينبغي أن نقفز فورًا إلى استنتاج (كما فعل الكثيرون) أنه ليس مصدر قلق..نحن ببساطة لا نعرف في هذه المرحلة الزمنية - لكن يجب أن نعرف المزيد قريبًا."

كتبت بيت كوربر ، العالمة في مختبر لوس ألاموس الأمريكي عندما سئلت عما إذا كانت الطفرة الجديدة مصدر قلق للقاح: "الطفرات مثيرة للقلق حقًا، يجب اختبارها جميعًا".

تحتوي السلالة البريطانية على عدد كبير بشكل غير عادي من الطفرات - 14 تغييرًا و 3 عمليات حذف في الكود الجيني الذي يؤثر على اللبنات الأساسية لبروتيناته، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

قال ووروبي: "هذا الفيروس لديه 17 طفرة فريدة لم يتم رؤيتها في أي مكان آخر، وهذا أمر غير معتاد حقًا".

أفاد علماء بريطانيون الأسبوع الماضي أن "تراكم 14 من بدائل الأحماض الأمينية الخاصة بالنسب قبل اكتشافها، هو ، حتى الآن ، غير مسبوق في البيانات الجينومية للفيروس العالمي لوباء كوفيد -19".ليس فقط عدد الطفرات هو ما يثير قلق بعض العلماء، ولكن الطريقة التي قد يعملون بها معًا.

وكتب بيدفورد على تويتر يوم الثلاثاء "تم تمييز العديد من هذه الطفرات في المختبر ونعلم شيئًا عنها ومع ذلك ، لم يتم تحديد مزيجها (جنبًا إلى جنب مع التغييرات الأخرى)".