شكرا لقرائتكم خبر عن مركز السيطرة على الأمراض: مليون أمريكى تناولوا لقاح كورونا خلال 10أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" أنه تم إعطاء أول مليون جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية في 10 أيام فقط من حملة التطعيم الواسعة، وقالت "CDC" أنه تم الآن إعطاء أكثر من 1،008،025 جرعة من لقاحات كورونا في الولايات المتحدة، كما تم توزيع 9،465،725 جرعة إجمالاً.

وقال مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد في البيان الصحفي لمركز السيطرة على الأمراض "CDC" "بينما نحتفل بهذا الإنجاز التاريخي، فإننا نعترف أيضًا بالمسار الصعب الذي ينتظرنا.. يوجد حاليًا إمداد محدود من لقاح كورونا في الولايات المتحدة ، لكن الجرعات ستزداد في الأسابيع والأشهر القادمة".

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض أن عدد اللقاحات الموزعة يشمل جرعات من لقاح مودرنا Moderna و فايزر- بيونتيكPfizer / BioNTech ، لكن حصيلة الجرعات التي يتم تناولها تشمل فقط لقاح Pfizer / BioNTech.

وتستمر اللجان الفيدرالية والدول في تحديد من سيكون التالي في الطابور للحصول على اللقاح، فبعد تلقيح ما يقرب من 24 مليون من العاملين في مجال الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين، يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بأن يكون العاملون الأساسيون في الخطوط الأمامية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا في الصف التالي.

ستضم مجموعة الأولوية التالية حوالي 49 مليون شخص، بما في ذلك المعلمين والمستجيبين الأوائل وموظفي خدمة البريد الأمريكية والعاملين في متاجر البقالة.

وأكد تقرير حديث لمؤسسة Kaiser Family Foundation أن غالبية الولايات تتبع إرشادات مجموعة أولويات CDC ، لكن نيفادا ونيوهامبشاير ووايومنج هي من بين عدد قليل من الولايات التي تعطي الأولوية لمجموعات أخرى.

تهدف عملية Warp Speed ​​إلى تطعيم 100 مليون أمريكي وإذا استمر التوزيع ، فيمكن أن يتم تطعيم ربع الأمريكيين بحلول الربيع.