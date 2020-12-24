شكرا لقرائتكم خبر عن مع قدوم الشتاء.. أدوية للأطفال لابد من توفرها في المنزل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوصت مجلة “إلتيرن” الألمانية الآباء والأمهات بضرورة الاحتفاظ بالعديد من الأدوية لكون الأطفال سرعان ما يصابون بالأمراض بسبب ضعف جهازهم المناعي مقارنة بالبالغين.

وأوضحت “إلتيرن” أن الصيدلية المنزلية ينبغي أن تشتمل على محاليل إلكتروليتية لتعويض فقدان السوائل والمعادن في حال الإصابة بإسهال شديد، والذي قد يعرض حياة الطفل للخطر، إلى جانب أقراص الفحم، التي يمكنها ربط السموم، في حال ابتلاع الطفل لشيء ما، مع مراعاة استعمال هذه الأقراص وفقا لإرشادات مركز علاج السموم.

بخاخ الأنف

كما ينبغي أن تشتمل الصيدلية المنزلية على بخاخ أنف يحتوي على ملح البحر للحد من الزكام، وشراب مُذيب للمخاط لعلاج السعال، بالإضافة إلى مرهم يحتوي على زيوت طيّارة.

شاي الأعشاب

ويعد شاي الأعشاب علاجاً سحرياً للكثير من متاعب الأطفال؛ فشاي الشمر واليانسون والكراوية يعالج الانتفاخات، بينما يعمل شاي البابونج على علاج المغص، أما شاي المريمية فيساعد في علاج نزلة البرد. ومن الضروري أيضاً ألا تخلو الصيدلية المنزلية من أقماع خافضة للحرارة تحتوي على الإيبوبروفين، بالإضافة إلى مرهم للجروح لعلاج الجروح، التي تصيب مقعدة الرضيع أو ركبة الطفل الصغير.

مراهم خطيرة

وتحذر المجلة الألمانية من استعمال المراهم المحتوية على المنثول أو الكافور؛ نظراً لأنها قد تصيب الأطفال بتشنجات أو بضيق في التنفس.

الأسبرين

كما لا يجوز إعطاء الأدوية المحتوية على حمض الأسيتيل ساليسيليك (مثل الأسبرين) للأطفال دون سن 16 سنة؛ لأنها قد تصيبهم بمتلازمة راي المميتة.