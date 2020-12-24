للمرة الثالثة.. إسرائيل تفرض إغلاقاً لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إسرائيل، الخميس، فرض إغلاق في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الأحد المقبل، سيكون الثالث منذ انتشار وباء "كوفيد-19"، ويأتي بعد أيام فقط من بدء التلقيح ضد الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أكدت تسجيل 4 إصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس التي ظهرت في جنوب إنجلترا ويعتقد مسؤولو الصحة البريطانيون أنها تنتشر بشكل أسرع.



وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "سيتم فرض إغلاق شامل اعتباراً من الأحد المقبل عند الساعة 17.00 (15.00 بتوقيت جرينتش) على أن يكون ساري المفعول لمدة أسبوعين"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأشار البيان إلى إمكانية تمديد الإغلاق بأسبوعين إضافيين في حال عدم تحقيق هدف تخفيض معدل إصابة الحالات الجديدة إلى ما دون ألف حالة في اليوم".

وسيحظر التنقل لأبعد من ألف متر عن مكان الإقامة ما عدا الحالات الاستثنائية وكذلك التوجه لتلقي اللقاح.

ومن القيود أيضاً حظر الوجود في منزل خاص بشخص آخر غير العائلة المصغرة وإغلاق جميع أماكن التجارة وأماكن الترفيه، عدا خدمة الإرساليات، وستبقى المدارس مفتوحة جزئياً لبعض الفئات العمرية.

يأتي الإغلاق الجديد بعد ارتفاع حاد في عدد الإصابات منذ آخر إغلاق في سبتمبر/أيلول عندما كان معدل الإصابات فيه بين الأعلى في العالم.

وسجلت في إسرائيل 385 ألفاً و22 إصابة بفيروس كورونا المستجد توفي منها 3150 في بلد يبلغ عدد سكانه 9 ملايين نسمة.