لتجنب آثارها.. ما الطريقة الصحيحة لتناول أدوية الكورتيزون؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال اتحاد روابط الصيادلة الألمان، إنه يمكن الحد من الآثار الجانبية لأدوية الكورتيزون من خلال تعاطيها بشكل صحيح.

وأوضح الاتحاد أنه ينبغي تناول أدوية الكورتيزون في الفترة بين السادسة والثامنة صباحا، وهي الفترة التي يقوم فيها الجسم بإنتاج الكورتيزون بنفسه، وبالتالي لا يسبب تعاطي المستحضرات أية مشكلة للجسم.



وبالنسبة لمرضى الربو، الذين يستعملون البخاخ المحتوي على الكورتيزون، فإنه يتعين عليهم غسل الفم جيدا بعد الاستعمال، وذلك لتجنب تهيج الغشاء المخاطي المبطن للفم.

ومَن يتعاطى الكورتيزون على مدار فترة طويلة، ينبغي عليه الإكثار من تناول الفيتامينات والكالسيوم لتجنب الإصابة بهشاشة العظام.

كما يمكن تجنب الإصابة بتهيج المعدة من خلال تعاطي مضادات الحموضة.

وتُعد زيادة الوزن من الآثار الجانبية المترتبة على استعمال الكورتيزون، كما يمكن أن تُصاب البشرة بالترقق أو تظهر بها أوردة حمراء وعُقد صغيرة.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تتسبب نقاط الأنف والعين في حدوث تغيرات بالأغشية المخاطية المبطنة لهما. وفي حال الاستعمال الموضعي، تحدث هذه الآثار الجانبية في مواضع الاستعمال فقط.

وعند ظهور أحد هذه الأعراض الجانبية، ينبغي استشارة الطبيب المعالج على الفور، بينما لا يجوز التوقف عن تعاطي الدواء من دون الرجوع إلى الطبيب.