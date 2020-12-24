شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة رفة العين "البربشة" قد تكون بسبب نقص فيتامين بـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر الكثير منا برجفة أو "رفة" العين المفاجئة، وغالباً تكون مؤقتة وتختفي من تلقاء نفسها بعد فترة، عادة ما تحدث في عين واحدة فقط في كل مرة ولا نكاد ننتبه لها أو نحاول معرفة السبب وراءها، لكن في الحالات الشديدة، يمكن أن تؤثر حالات ارتعاش العين على رؤيتك وتسبب قدرًا كبيرًا من الانزعاج، في هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتعاش العين بكثرة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أسباب ارتعاش العين

يشار إليها طبيًا باسم myokymia"الميوكيميا"، يمكن أن تحدث الوخزات لأسباب مختلفة وأكثرها شيوعًا هي الإجهاد والتعب والتوتر.ومع ذلك ، هناك شيء آخر قد يؤدي إلى حوادث متفرقة من ارتعاش العين: نقص فيتامين ب 12.

فوائد فيتامين ب 12

كما نعلم جميعًا أن أجسامنا تتطلب أنواعًا مختلفة من الفيتامينات لتعمل بشكل صحيح، يلعب كل فيتامين ومعدن نحصل عليه من الأطعمة والمكملات دورًا محددًا يساعد في الحفاظ على عمل النظام الداخلي لأجسامنا، قد يؤدي نقص أو عدم كفاية أي من العناصر الغذائية إلى تعطيل الأداء الطبيعي للجسم ، مما يؤدي إلى مخاوف صحية مختلفة، الشيء نفسه ينطبق على نقص فيتامين ب 12.

فيتامين ب 12 فيتامين قابل للذوبان في الماء ويمكن تخزينه في الكبد لسنوات عديدة يعد نقص هذه المغذيات شائعًا جدًا بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا، حيث يتوفر فيتامين ب 12 فقط في الأطعمة الحيوانية (اللحوم ومنتجات الألبان) أو مستخلصات الخميرة.

إنه أحد فيتامينات ب الهامة اللازمة لصحة الأنسجة العصبية ووظائف المخ وإنتاج خلايا الدم الحمراء يمكن أن يؤدي نقص هذه المغذيات أيضًا إلى أعراض عصبية لا رجعة فيها تحتوي أعيننا أيضًا على الكثير من الأعصاب، لذلك عندما يفتقر الجسم إلى فيتامين ب 12 يبدأ في الوخز هذا هو أحد الأعراض الأولية لنقص المغذيات ويمكن أن يحدث حتى عندما تكون مستويات فيتامين ب 12 أقل قليلاً من المعتاد.





سبب آخر وراء ارتعاش عينيك

يمكن أن يؤدي عدم توازن الكهارل في الجسم أيضًا إلى تشنجات وتشنجات في العضلات. الإلكتروليتات هي معادن مشحونة كهربائيًا توجد في الدم والبول وسوائل الجسم هم مسؤولون عن التحكم في عمل العضلات ، بما في ذلك عضلات العين.

لذلك ، يمكن أن يؤدي عدم توازن الشوارد في الجسم إلى تشنجات وتشنجات عضلية.

تشمل الإلكتروليتات الصوديوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكلور والفوسفات.

يمكن أن يؤدي فيتامين د القابل للذوبان في الدهون بشكل غير مباشر إلى هذه المشكلة فيتامين أشعة الشمس ضروري لامتصاص الكالسيوم في الجسم.

لا تؤدي الكميات المنخفضة من هذا الفيتامين إلى إضعاف عظامك فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى تقلص العضلات وتشنجات العين.

بصرف النظر عن ذلك ، يمكن أن يكون الإفراط في تناول الكافيين مسؤولاً أيضًا عن هذه الظاهرة اللاإرادية.

ارتعاش العين مؤقت ويزول من تلقاء نفسه يبقى لفترة أطول عندما يكون بسبب بعض الحالات الصحية الأساسية مثل نقص المغذيات.

إذا استمرت الوخز لمدة 2-3 أيام أو أسبوع ، فمن الجيد طلب المساعدة الطبية قد يوصيك الطبيب بإجراء فحص دم للتحقق مما إذا كنت تعاني من نقص الفيتامينات وسيصف الأدوية والنظام الغذائي وفقًا لذلك.