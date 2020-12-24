شكرا لقرائتكم خبر عن استرازينيكا تطلب الموافقة البريطانية لطرح لقاح أكسفورد ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت شركة استرازينيكا وجامعة أكسفورد للحصول على الموافقة البريطانية للقاحهم المحتمل لفيروس كورونا وفقا لما أكده وزير الصحة البريطاني قائلا "يسعدني أن أكون قادرًا على إخباركم أن لقاح أكسفورد أسترا زينيكا الذي تم تطويره هنا في المملكة المتحدة قد قدم حزمة بياناته الكاملة إلى MHRA للموافقة عليها".

ووفقا لتقرير لصحيفة time now news تقدمت استرازينيكا بطلب إلى الجهة المنظمة للصحة في المملكة المتحدة للحصول على إذن لطرح لقاح كورونا، وأضاف وزير الصحة "هذه هي الخطوة التالية نحو اتخاذ قرار بشأن نشر اللقاح" ، حيث أعلن أن بريطانيا ستفرض قيودًا على السفرعلى جنوب أفريقيا للحد من انتشار سلالة جديدة أخرى أكثر قابلية للانتقال من فيروس كورونا.

لقاح Pfizer / BioNTech هو أول لقاح لفيروس كورونا يتم ترخيصه للاستخدام من قبل منظم الأدوية المستقل في المملكة المتحدة، وقد تم منحه إلى 500الف من الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد منذ إطلاقه الشهر الماضي.

من المتوقع أن يتم تلبية الجزء الأكبر من متطلبات اللقاح في بريطانيا من خلال اللقاح الذي طورته استرازينيكا وجامعة أكسفورد ، حيث طلبت الحكومة 100 مليون جرعة.

وقالت وزيرة الصحة فى اسكتلندا جين فريمان، إن لقاح أكسفورد لفيروس كورونا قد يبدأ حقن البريطانيين به الشهر المقبل، فى حال أعطت هيئة الرقابة الطبية الضوء الأخضر.

وأضافت الوزيرة فى تصريحات نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية الأربعاء أن الأطباء يمكن أن يبدأوا استخدام اللقاح اعتبارًا من 11 ينايرالمقبل ، لتلقيح الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا، إذا تمت الموافقة على اللقاح بحلول نهاية العام.

جاءت تعليقات الوزيرة بعد أسابيع من بدء المملكة المتحدة إطلاق برنامجها الأول للتطعيم ضد (كوفيد-19)، بعد أن أعطت هيئة الرقابة الطبية لقاح "فايزر-بيونتيك" الضوء الأخضر، ومنذ تقديم جرعة اللقاح الأولى فى الثامن من ديسمبر، تم حقن آلاف البريطانيين حتى الأن.