شكرا لقرائتكم خبر عن السلالة الجديدة لكورونا انتشرت بنسبة ٤٤٪ داخل بريطانيا خلال أسبوع واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات جديدة بالمملكة المتحدة، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت بنسبة 44 % خلال أسبوع مع استمرار ارتفاع معدل الإصابات.

ووفقا لتقرير جريدة"thesun"، زعم الخبراء الآن أن المملكة المتحدة "في حالة من الفوضى" وتحتاج إلى الحد من عدد الحالات - خاصة في كبار السن.



سلالة كورونا معدية بصورة كبيرة

تشير البيانات الواردة من تطبيق تتبع الحالات، ZOE Symptom Tracker إلى وجود 38719 حالة عرض جديدة يوميًا لـ Covid-19 في المملكة المتحدة في المتوسط ​​على مدارالأسبوعين حتى 18 ديسمبر، وهذه زيادة بنسبة 43.9 % عن 26897 حالة قبل 4 أيام.

تشير البيانات الواردة من التطبيق إلى أن حالات الإصابة بالفيروس ترتفع بسرعة في الفئة العمرية 20-49 وأن تلك الفئات العمرية الأكبرسنًا قد استقرت بشكل طفيف، كما أن الحالات في سن الستين ارتفعت عن الأسبوع الماضي وتتزايد الحالات في ويلز " بسرعة".

وكانت العاصمة البريطانية قد غرقت في قيود صارمة من المستوى 4 من الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع مع استمرار ارتفاع الحالات، وتم نقله سابقًا إلى المستوى 3 قبل مراجعة المستويات.

ويذكر الخبراء أن هناك اختلافات كبيرة عندما يتعلق الأمر بمعدلات الإصابة عبر 32 منطقة مختلفة في لندن، والتي تنص على أن هافرينج وإنفيلد هما أكثر المناطق تضررا، تليهما نيوهام وكينجستون أبون التايمز.

وقف انتشار الفيروس

وقال البروفيسور تيم سبيكتور ، الذي يقود الدراسة ، إن الحالات في المملكة المتحدة لا تزال "ترتفع بسرعة" ، حيث تتضاعف كل أسبوع تقريبًا.

وأضاف: "يتم إلقاء اللوم على هذه السلالة الفيروسية الجديدة في الارتفاع الأخير في لندن والجنوب الشرقي ، ولكن في حين أنها أصبحت بالتأكيد السلالة المهيمنة في الإصابات الجديدة ، لا يوجد حتى الآن دليل قوي يدعم أنها تتصرف بشكل مختلف، ومن الممكن أن تحدث هذه التغييرات السريعة على أي حال ، تمامًا كما حدث في ويلز التي تبلغ 4 أضعاف المعدل الوطني.

تم اكتشاف البديل الجديد لأول مرة من عينة في كنت في سبتمبر ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يزال من الممكن أن يكون مصدره في الخارج، الاسم العلمي للسلالة الجديدة هو VUI 2020/01 ، حيث ترمز VUI إلى Variant Under Investigation.

يعتقد العلماء أنه تحور داخل جسم مريض لكورونا، ويبدو أن الشكل الجديد بارز في جنوب إنجلترا وما حوله.