شكرا لقرائتكم خبر عن 28 عرضا قد تستمر أسابيع بعد التعافى من كورونا فى الحالات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد المعهد الوطني للتميز السريري البريطانى NICE، 28 عرضا من الأعراض التي ترافق الإصابة بفيروس كورونا التي تسمى بحالات "كوفيد الشديدة"، التي تجعل المصاب يعانى لأسابيع طويلة، وفقا لما ورد في موقع timesofindia.





وأوضح التقرير الصادر من المعهد، أن هناك قفزة كبيرة في عدد المرضى المتعافين، لكن رغم ذلك فإن العديد يعانى من الآثار طويلة المدى للفيروس، فإن المرضى الذين تعافوا من الفيروس التاجي يستمرون أيضًا في المعاناة من الأعراض المزمنة لفترة طويلة، حيث يصابون بما يعرف بمتلازمة ما بعد كورونا.

وأكدت تقارير صادرة من مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ، أن شخصا من كل خمسة أشخاص يعانى من أعراض فيروس كورونا لمدة خمسة أسابيع أو أكثر، حيث أشار التقرير أن بعض الأعراض قد تستمر لأكثر من 8 أشهر يعانى بها المصابون من المضاعفات الناجمة عن الوباء.

وأعلن المعهد الوطني للتميز السريري (NICE) عن عدد الأعراض المرتبطة بـما يسمى بكوفيد الطويل وهى الآتى:

1.سعال جاف

2. ضيق التنفس

3.أعراض القلب والأوعية الدموية

4. ألم صدر

5. الخفقان

6. ضيق في الصدر

7.الأعراض العصبية

8.ضباب الدماغ

9.الحرمان من النوم

10.صداع الراس

11.دوار

12. هذيان

13. الحرمان من النوم

14.أعراض الجهاز الهضمي

15. غثيان

16.إسهال

17. فقدان الشهية

18. وجع بطن

19.أعراض الجهاز العضلي الهيكلي

20. الم المفاصل

21.ألم عضلي

22.أعراض نفسية

23. الاكتئاب

24. القلق

25.الأعراض المرتبطة بالأنف والأذن والحنجرة

26. فقدان حاسة الشم والتذوق.

27. إلتهاب الحلق

28. طنين الأذن