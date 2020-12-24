كورونا والأجنة.. دراسة تحسم الجدل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 7 ثواني

يواصل الباحثون دراساتهم حول إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا من النساء الحوامل إلى أجنتهم، كشفت دراسة حديثة، أن السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد لا ينقلن العدوى إلى الأجنة.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” أن الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية تابعوا 64 سيدة ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا خلال الفترة بين 2 أبريل إلى 13 يونيو 2020.

ووفقا للدراسة، فإنه لم يثبت إصابة أي مولود لدى تلك الأمهات بكورونا، ولم يعثر الفريق على أثر للفيروس في المشيمة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه أكاديميون بجامعة هارفارد من أن العينة البسيطة تجعل من المستحيل استبعاد أن بعض الحوامل قد ينقلن العدوى لأطفالهن، تظهر الدراسة أن الدفاعات الطبيعية للحمل تتصدى للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأمهات اللاتي خضعن للدراسة، كن في الثلث الأخير من فترة الحمل، وأن الإصابة بالفيروس كانت في الرئتين والأنف والحلق ولكن ليس في المشيمة أو في مجرى الدم.

ومنذ بداية الجائحة، تساءل الأطباء عما إذا كان يمكن نقل العدوى في الرحم، ويمكن لفيروس نقص المناعة المكتسبة “الأيدز” و”زيكا” وفيروسات أخرى أن تصيب الجنين بهذه الطريقة