كل ما لا تعرفونه عن سلالة فيروس كورونا الجديدة

لقد أدى الارتفاع المفاجئ في أرقام الإصابة بفيروس كورونا خاصة بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي تم تسمية هذا النوع الجديد من الفيروس التاجي VUI - 202012/01 ، وهو يتضمن طفرة جينية في البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا SARS-CoV-2 لإصابة الخلايا البشرية. هذه الطفرة، وفقًا للعلماء، لديها القدرة على الانتشار بطريقة أسرع من السلالة الحالية.

أعراض سلالة COVID الجديدة

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يشير الخبراء إلى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت سلالة Covid الجديدة ستسبب أي أعراض مختلفة عن الأعراض الحالية. يُعتقد أن السلالة الجديدة لم تسفر عن أعراض مختلفة، وتبقى الأعراض الأولية كما هي والتي تشمل السعال المستمر وآلام الصدر والحمى وفقدان التذوق والشم والقشعريرة.

وفقًا للتقارير، تم اكتشاف هذا النوع من الفيروس التاجي لأول مرة في سبتمبر في المملكة المتحدة وبحلول نوفمبر، تم الإبلاغ عن المزيد من الحالات المرتبطة بالفيروس المتحور. بصرف النظر عن المملكة المتحدة، أبلغت إيطاليا وأستراليا عن احتمال ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد - في عائدين من المملكة المتحدة.

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أما عن السلالة الجديدة للفيروس التاجي وهل يمكن أن تسبب مضاعفات خطيرة، فحتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن البديل الجديد سيسبب عدوى شديدة لـ Covid-19 ويزيد الأعراض سوءًا.

كيف تطورت سلالة الفيروس التاجي الجديد؟

تنشأ الطفرات أو التغيرات الجينية بشكل طبيعي في جميع الفيروسات، وينطبق الشيء نفسه على SARS-CoV-2 . في مايو ، نشر العلماء دراسة تفيد بطفرة الفيروس التاجي وأشاروا إلى أن هذه الطفرة كانت مشابهة لتفشي السارس في عام 2003. في ذلك الوقت أشار الباحثون إلى أن الطفرة في الفيروس فريدة إلى حد ما، وقد تشكل تحديات أمام تطوير اللقاح وكذلك الفهم الحالي لشدة مرض فيروس كورونا [4] [5] .

قالت مجموعة الباحثين أيضًا إن الطفرات لم تجعل الفيروس أكثر فتكًا - ولكن هناك فرصة نادرة للغاية أن الفيروس يمكن أن يتحور ليصبح أكثر عدوانية، بل اقترحوا أن هناك احتمالًا بأن الطفرة يمكن أن تموت- والتي منذ ذلك الحين كانت خطأ.

قلق بشأن سلالة فيروس كورونا

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أولاً ، إن سلالة الفيروس التاجي الجديدة الموجودة في المملكة المتحدة هي مجرد اختلاف واحد من بين العديد من الأنواع التي ظهرت منذ ظهور الوباء. لكن القلق المتزايد هو أن السلالة الجديدة يمكن أن تصبح مهيمنة إذا كانت إحدى السلالات هي سلالة ``مؤسس''، أي أنواع السلالات التي تلعب دورًا مهمًا في تشكيل الجينومات، وبالتالي تسهل انتشار الفيروس.

يشير خبراء الصحة: كان لهذه السلالة المحددة عدد كبير من الطفرات (23)، ويمكن أن يكون لها تأثير كبير على كيفية انتشار فيروس كورونا. في حين أن معظم الطفرات إما ضارة بالفيروس أو ليس لها أي تأثير، فإن العدد الكبير من الطفرات هو ما دفع العلماء إلى البحث عن كثب في هذه السلالة.

أما عن الطفرة في الفيروس وهل غير طبيعية، فتعد طفرة الفيروسات عملية طبيعية تحدث طوال الوقت، وفي معظم الحالات، تختفي المتغيرات الجديدة، ولكن في بعض الحالات يمكن أن تنتشر المتغيرات الجديدة دون تغيير سلوك الفيروس، مما يؤدي أحيانًا إلى إحداث تغييرات جذرية.

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هل سلالة الفيروس التاجي الجديد أكثر عدوى؟

تُظهر التقارير والبيانات الواردة من المملكة المتحدة أن الفيروس ينتشر بسرعة في أجزاء من جنوب إنجلترا، وقد أزاح المتغيرات الأخرى التي تم تداولها منذ شهور (تشير إلى "قوة" السلالة الجديدة مقارنة بالسلالات الحالية). قال الخبراء إن المتغير مسؤول عن 60 في المائة من الإصابات الجديدة في لندن، والتي تضاعفت تقريبًا في الأسبوع الماضي وحده. تشير الدلائل إلى أن معدلات الإصابة في المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها هذه السلالة قد زادت بشكل أسرع من المتوقع.

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هل ستجعل سلالة الفيروس التاجي الجديدة اللقاحات الجديدة غير فعالة؟

أشار العديد من خبراء الصحة إلى أن اللقاحات الحالية ستظل فعالة، ولكن يلزم إجراء مزيد من الدراسات لفهم تأثير البديل الجديد. نظرًا لأن اللقاحات تساعد في تحفيز استجابات واسعة للجهاز المناعي بدلاً من مجرد تحسين الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس، فمن المتوقع أن تعمل اللقاحات ضد مرض الجهاز التنفسي.

أما عن الاحتياطات اللازمة لحماية نفسه من سلالة COVID الجديدة فلا توجد حاجة إلى إضافة احتياطات جديدة إلى الاحتياطات الحالية ويجب مواصلة الخطوات الضرورية مثل الإخفاء والتعقيم والتباعد الاجتماعي. وتجنب الأماكن المغلقة والمساحات المزدحمة والاتصال الوثيق.

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