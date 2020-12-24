القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة، أن السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد لا ينقلن العدوى إلى الأجنة.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية تابعوا 64 سيدة ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا خلال الفترة بين 2 أبريل إلى 13 يونيو 2020.
ووفقا للدراسة، فإنه لم يثبت إصابة أي مولود لدى تلك الأمهات بكورونا، ولم يعثر الفريق على أثر للفيروس في المشيمة.
وفي الوقت الذي يحذر فيه أكاديميون بجامعة هارفارد من أن العينة البسيطة تجعل من المستحيل استبعاد أن بعض الحوامل قد ينقلن العدوى لأطفالهن، تظهر الدراسة أن الدفاعات الطبيعية للحمل تتصدى للفيروس.
وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأمهات اللاتي خضعن للدراسة، كن في الثلث الأخير من فترة الحمل، وأن الإصابة بالفيروس كانت في الرئتين والأنف والحلق ولكن ليس في المشيمة أو في مجرى الدم.
كانت هذه تفاصيل خبر هل تنتقل عدوى كورونا إلى الأجنة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.