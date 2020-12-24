هل تنتقل عدوى كورونا إلى الأجنة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة حديثة، أن السيدات الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد لا ينقلن العدوى إلى الأجنة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الباحثين في جامعة هارفارد الأمريكية تابعوا 64 سيدة ثبتت إصابتهن بفيروس كورونا خلال الفترة بين 2 أبريل إلى 13 يونيو 2020.



ووفقا للدراسة، فإنه لم يثبت إصابة أي مولود لدى تلك الأمهات بكورونا، ولم يعثر الفريق على أثر للفيروس في المشيمة.

وفي الوقت الذي يحذر فيه أكاديميون بجامعة هارفارد من أن العينة البسيطة تجعل من المستحيل استبعاد أن بعض الحوامل قد ينقلن العدوى لأطفالهن، تظهر الدراسة أن الدفاعات الطبيعية للحمل تتصدى للفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع الأمهات اللاتي خضعن للدراسة، كن في الثلث الأخير من فترة الحمل، وأن الإصابة بالفيروس كانت في الرئتين والأنف والحلق ولكن ليس في المشيمة أو في مجرى الدم.