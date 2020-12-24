32 ألف إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا.. ورقم صادم بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت ألمانيا 32195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و802 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.587.115 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 28.770 حالة وفاة.







كما سجلت الهند 24712 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و312 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.123.778 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 146.756 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 9.693.173 حالة.