شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الرئة الأمريكية تقدم 5 نصائح للإقلاع عن التدخين قبل العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت جمعية الرئة الأمريكية نصائح جديدة للإقلاع عن التدخين قبل بدء عام 2021، وقرار الإقلاع عند التدخين من أكثر القرارات شيوعًا في بداية كل عام، حيث أبلغ أكثر من 70٪ من المدخنين عن رغبتهم في الإقلاع عن التدخين مع بدء العام، كما يعد التدخين عامل خطر للإصابة بمرض شديد من كورونا مما يجعل عام 2021 وقتًا أكثر ملاءمة لبدء رحلة الإقلاع عن التدخين.

نصائح جمعية الرئة الأمريكية للإقلاع عن التدخين

1- استخدم خطة ثبت أنها آمنة وفعالة في مساعدتك على الإقلاع عن التدخين نهائيًا، ويجب أن تعلم إن التحول إلى السجائر الإلكترونية لا يعني الإقلاع عن التدخين، فالسجائر الإلكترونية هي منتجات تبغ، وتحتوي على النيكوتين، ولم توافق إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أي سيجارة إلكترونية كأداة للإقلاع عن التدخين.

2- تعلم من التجارب السابقة، لقد حاول معظم المدخنين الإقلاع عن التدخين من قبل وأحيانًا يشعر الناس بالإحباط من التفكير في المحاولات السابقة، بدلاً من ذلك، تعامل مع هذه التجارب كخطوات على طريق النجاح في المستقبل فكر فيما ساعدك خلال تلك المحاولات وما الذي ستفعله بشكل مختلف في محاولتك التالية للإقلاع عن التدخين.

3- ليس عليك الإقلاع عن التدخين وحدك، يمكن أن تذهب إلى أحد عيادات الإقلاع عن التدخين لزيادة فرص نجاحك بنسبة تصل إلى 60٪ مع الأدوية.

4- تحدث إلى الطبيب حول أدوية الإقلاع عن التدخين يمكن أن يزيد التحدث إلى الطبيب بشكل كبير من فرصك في الإقلاع عن التدخين بنجاح هناك سبعة من أدوية الإقلاع عن التدخين المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء والتي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين فقط تأكد من اتباع التعليمات واستخدمها طوال المدة الموصوفة لها.

5- يمكن لكل مدخن الإقلاع عن التدخين اعثر على المجموعة المناسبة من التقنيات لك وقبل كل شيء، استمر في المحاولة ، حتى لو قمت بتدخين سيجارة واحدة أو اثنتين – فالخطأ شائع ولكن لا يعني ذلك أن الإقلاع عن التدخين قد فشل الشيء المهم هو الاستمرار في محاولة الإقلاع عن التدخين.